Росстат с января будет считать недельную инфляцию по-новому

«С января 2022 года вносятся изменения в расчет еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ). Он будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, — по формуле Ласпейреса… Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц», — сообщается на сайте ведомства.
Будут внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг. В частности, Росстат объединит близкие по потребительским свойствам товары — например, жирный и нежирный творог объединены в единую позицию «творог», а импортные и отечественные пиво и сигареты — просто в «пиво» и «сигареты».
Также в индекс добавятся новые услуги, например поездка на отдых в Египет и стоимость месячного абонемента в фитнес-центр.
Кроме того, еженедельная регистрация потребительских цен будет перенесена с понедельника на пятницу. «Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу. Ежемесячная регистрация потребительских цен будет проводиться в последние пять дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчетного месяца)», — отмечается в материале.
Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России несколько превысит 8%. Она отметила, что это среднее значение по многим группам товаров, а цены по некоторым группам, в частности на продукты питания, выросли больше этого показателя. На фоне роста цен cовет директоров Банка России 17 декабря повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых. Это повышение ключевой ставки стало седьмым по счету в 2021 году и максимальным с сентября—октября 2017-го.