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02:56 (мск), источник: Life.ru

В России за год стало больше невыездных должников

Почти каждый десятый из них не может покинуть страну, потому что не платит назначенные алименты.

Источник: Reuters

В России в 2021 году примерно на 10 процентов выросло количество граждан, которым запрещён выезд за пределы страны из-за долгов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Как сообщает ТАСС, с января по ноябрь этого года до 10,8 млн выросло количество исполнительных производств, которые приводили к ограничению выезда из России. При этом по итогам 2020 года их было 9,8 млн.

В ФССП подсчитали, что почти каждый десятый из этих случаев объясняется невыплатой алиментов. Узнав о невозможности выехать из страны, только в этом году такие люди погасили долгов по выплатам на детей на полтора миллиарда рублей.

Ограничение приставы могут ввести не при любой сумме долга — есть минимум, который составляет 30 тысяч рублей. Правда, в случае с алиментами сделано исключение, и эта планка снижена до 10 тысяч рублей.

Ранее в Думе призвали разобраться с начислением детских пособий для родителей, получающих алименты. По мнению депутата, данный вопрос требует законодательного урегулирования, так как сейчас часть граждан автоматически лишается права на выплаты.

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