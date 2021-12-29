Новак назвал меры для сдерживания цен на бензин в 2022 году

По данным Росстата, с 1 января по 20 декабря 2021 года цены на бензин в рознице выросли на 8,7% при инфляции 7,98%. Но по данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭКа и Федеральной антимонопольной службы, отслеживающих значительно большее количество АЗС, рост розничных цен на АИ-92 с 1 января по 24 декабря 2021 года составил 7,8%, на АИ-95 — 7,6%, указал вице-премьер Александр Новак.
В 2022 году начнется очередной этап налогового маневра, который предполагает снижение экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, одновременно с этим будут проиндексированы на 4% ставки акцизов на бензин и дизтопливо. В следующем году также должна увеличиться индикативная цена (условная оптовая цена) в формуле демпфера на топливо, от которой зависит размер компенсационных выплат нефтяным компаниям за сдерживание розничных цен.
Все это могло привести к росту цен на бензин на 2 ₽ за литр (около +4% к текущему среднему уровню цен), чего допустить нельзя, говорилось в проекте доклада премьеру Михаилу Мишустину.
«Снижение экспортной пошлины компенсируется обратным акцизом, это ранее принятое решение, и этот фактор не влияет на рост цен на бензин. На цены влияет рост затрат и акцизов», — пояснил РБК Новак. Чтобы нивелировать эти факторы, сейчас выработаны предложения о корректировке демпфирующего механизма, которые поддержаны Мишустиным, сообщил он.
В 2021 году индикативная цена была снижена на 1800 ₽, и планировалось, что она будет восстановлена на эту сумму с 1 января 2022 года. «Это могло повлиять на розничные цены, поэтому от этого восстановления решено отказаться», — отметил вице-премьер.
В следующем году индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3% — ниже инфляции. В итоге индикативный уровень, от которого будут выплачиваться демпферные компенсации, будет ниже. К тому же будет повышена компенсация с 68 до 83% от разницы между экспортной и индикативной ценой на бензин (остальное нефтяные компании берут на себя). «Мы считаем, что это смягчит ситуацию с давлением на рост цен в рознице», — заключил Новак.
24 декабря глава ФАС Максим Шаскольский предложил вообще не индексировать индикативную цену, оставив ее на уровне 2021 года.
Правительство также решило увеличить долю продаж бензина на бирже с 11 до 12% и дизтоплива — с 7,5 до 8,5% от производства, рассказал Новак. «Помимо этого, будет вестись работа в ручном режиме с нефтяными компаниями по обеспечению необходимого объема торгов на бирже, согласованию планов-графиков ремонтов НПЗ, чтобы не было дефицита топлива, и по обеспечению запасов. В общем, принят целый комплекс мер», — резюмировал он.