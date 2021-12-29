Сдающих жилье туристам россиян могут обязать платить налоги

В законопроекте также предлагается зарегистрировать сдающих жилье собственников жилья как операторов туристического сбора и обязать платить налог в размере 4%.
В ФАС отметили, что определение «туристского жилья» нужно прописать так, чтобы под него не попадало жилье, которое сдают в долгосрочную аренду. Кроме того, необходимо установить переходный период, в течение которого собственники туристского жилья смогут сдавать его в аренду без включения в реестр.
Роспотребнадзор и Ростуризм поддержали законопроект. В письме «Опоре России» глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила внести в КоАП новый состав административного правонарушения — предоставление туристского жилья без идентификационного номера. Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем письме отметила, что нужно доработать законопроект так, чтобы он не давал возможность обойти нынешний запрет на гостиничный бизнес в жилых домах.
Также Минэкономразвития сообщало «Опоре России», что концептуально поддерживает законопроект. Издание направило запросы в ФАС, Ростуризм, Минэкономразвития и крупнейшие сервисы бронирования жилья.