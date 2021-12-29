Мантуров ответил на претензии ЕС об упущенных €290 млрд

Претензии Евросоюза о нарушении Москвой норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованны, поскольку Россия не подписывала часть соглашения, связанную с госзакупками. Так глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал РБК претензии Евросоюза.
«Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей. Первое. Второе — когда мы говорим о санкциях: ну не мы их вводили. Значит, если вы ввели санкции, мы должны производить свое — так называемое импортозамещение, тогда какие к нам претензии?» — ответил министр.
«Если они хотят полноценной кооперации, так мы не отказываемся, пожалуйста. Более того, если мы говорим о кооперации с коммерческими компаниями частными, никаких ограничений», — добавил Мантуров.
26 декабря на сайте ВТО было опубликовано сообщение о претензиях Европейского союза в адрес России.
В Брюсселе посчитали, что Россия нарушает требования ВТО при проведении тендеров на государственные закупки.
«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн руб., или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сообщили в организации. В Евросоюзе тогда отметили, что в течение нескольких лет Россия разрабатывала меры, которые серьезно ущемляют интересы компаний ЕС при продаже товаров и услуг российским государственным компаниям и другим организациям посредством коммерческих закупок.
В Минэкономразвития ответили, что требования Евросоюза сводятся к отмене или модификации отдельных мер, принятых Россией. «В €290 млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают “выплат” каких-либо “компенсаций”», — указало министерство.
Россия ранее представила Евросоюзу разъяснения о том, что указанные меры полностью соответствуют российским обязательствам в рамках ВТО, сообщили в министерстве. «Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур», — добавили в пресс-службе.
Евросоюз инициировал спор в ВТО в середине июля. В Брюсселе утверждают, что Россия применяет три практики, из-за которых европейские компании оказываются в невыгодном положении при участии в тендерах. В частности, в заявлении ЕС речь шла о норме, при которой некоторые компании из России, связанные с государством, снижают стоимость контракта, если используют отечественные продукты, при этом снижение может составлять от 15 до 30%.
Кроме того, ЕС решил оспорить требование, по которому российские компании должны получить одобрение для покупки машиностроительной продукции у иностранного поставщика, и требования к квотам при закупках. Третий пункт, который не устроил еврочиновников, касался квот при госзакупках: из списка примерно в 250 товаров, включая автомобили, различное оборудование и медицинские приборы, 90% должны быть российского производства.
В 2014 году Евросоюз наряду с США и другими странами ввел самые жесткие со времен холодной войны секторальные санкции против России.
Во время загрузки произошла ошибка.