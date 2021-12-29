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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ расширил границы тарифного коридора по ОСАГО

Максимальный тариф ОСАГО для легковых авто физлиц вырастет на 10%, следует из сообщения Центробанка. Коридор также будет расширен для других категорий авто.

Источник: РИА "Новости"

«Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%, для общественного транспорта (автобусов, совершающих регулярные перевозки пассажиров, троллейбусов и трамваев) — 4,9%, для других категорий транспортных средств (в частности, такси) — 30%», — сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что пересмотрены также коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность, проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов.

Основная часть изменений вступит в силу с 9 января, то, что касается показателя безаварийного вождения — с 1 апреля.

Центробанк уже пересматривал тарифы ОСАГО в этом году. В августе он расширил коридор базовой тарифной ставки на 10%, и границы стоимости полиса увеличились на 30% в обе стороны. Минимальная цена ОСАГО составила почти 2,5 тыс. руб., максимальная — 5,5 тыс. Также при оформлении ОСАГО появилась возможность рассчитать индивидуальный тариф.

Во время загрузки произошла ошибка.
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