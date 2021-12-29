Миллер доложил Путину о полной готовности «Северного потока-2» к запуску

О заполнении газом второй нитки «Северного потока-2» Путин спросил на совещании о прохождении отопительного сезона. Первая нитка газопровода была заполнена техническим газом в октябре. «Сегодня, насколько я понимаю — и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя “Газпрома”, доложить об этом — сегодня должны быть завершены процедуры заполнения газом второй нитки “Северного потока-2”», — сказал Путин по видеосвязи.
Алексей Миллер в ответ подтвердил, что «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки «Северного потока-2».
«И теперь и первая, и вторая нитка газопровода… находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — рассказал глава «Газпрома».
Он напомнил, что «Северный поток-2» имеет проектную мощность 55 млрд куб. м газа в год и является самым протяженным морским газопроводом в мире (1234 км).
«Газопровод “Северный поток-2” к работе готов», — добавил Миллер.
В октябре Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода, сославшись на то, что компания должна провести реорганизацию в соответствии с законодательством страны. В России ожидают сертификацию «Северного потока-2» не позже конца первой половины 2022 года. Владимир Путин говорил, что начало поставок по газопроводу привело бы к снижению спотовых цен на газ.