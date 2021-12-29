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19:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Инфляция в России достигла максимума с 2015 года

Инфляция в России с 21 по 27 декабря замедлилась до 0,26%, следует из данных Росстата. С начала года цены выросли на 8,26%, что стало максимумом с 2015 года.

Источник: Reuters

Из продовольственных товаров сильнее всего подорожали:

  • гречка — на 0,6%,
  • колбасы, куриные яйца, сливочное масло и мука — на 0,5%,
  • свинина, черный чай, сахар и рис — на 0,4%,
  • макаронные изделия — на 0,3%,
  • говядина, сосиски, маргарин, молоко — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,2%. В частности, подорожали: белокочанная капуста (на 3,2%), помидоры (на 2,6%), огурцы (на 2,5%), морковь (на 1,4%), картофель (на 1%), лук репчатый (на 0,7%) и яблоки (на 0,2%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубные пасты (0,6%), спички (0,5%), зубные щетки и электропылесосы (на 0,3%). Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%.

Рост зарплат в России в реальном выражении замедлился с 2% в сентябре до 0,6% в октябре. Центробанк ожидает, что по итогам 2021 года инфляция в стране несколько превысит 8%. В правительстве считают, что инфляция является в основном импортируемой, и отчасти это «плата за открытость экономики». Президент Владимир Путин говорил, что нужно вернуться к целевым показателям инфляции в 4%. С января Росстат будет считать недельную инфляцию по-новому.

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