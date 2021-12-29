Реальные пенсии россиян снижаются почти год

Причина этого — высокая инфляция. Статистическое ведомство при этом не учитывало единовременные выплаты пенсионерам по 10 000 рублей. В 2020 году реальные пенсии медленно, но всё же росли.
В 2021 году пенсии в реальном выражении снижались также:
в феврале — на 0,1%; в марте — на 0,2%; в апреле — на 0,1%; в мае — на 0,5%; в июне — на 1,0%; в июле — на 0,9%; в августе — на 1%; в сентябре — на 1,8%.
При этом в январе 2021 года реальная пенсия выросла на 0,4%. Во все месяцы 2020 года пенсии тоже росли в реальном выражении, но рост постепенно замедлялся. Если в январе 2020-го показатель составлял 3,2%, то в декабре — 0,8%.
В ноябре 2021 года средний размер пенсии в номинальном выражении составил 15 847 рублей. Он вырос на 5,3% по сравнению с ноябрём 2020 года. При этом годовая инфляция в ноябре составила 8,4%.
Ранее обеспокоенность высокими темпами инфляции выразили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что «установка президента — делать всё возможное, чтобы вернуть её (инфляцию) к запланированным показателям как можно скорее».