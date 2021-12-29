Металлурги отвергли обвинения ФАС в завышении цен на продукцию

В «Северстали» считают, что заключение ФАС «необъективно и противоречит законодательству», заявил представитель компании в беседе с ТАСС. Компания утверждает, что информация антимонопольной службы о завышенных ценах «не соответствует действительности», поскольку цены на сталь являются рыночными и носят волатильный характер.
В ММК заявили, что компания в течение всего 2021 г. работала в тесном контакте с ФАС и, по мнению корпоративных юристов, предъявила «исчерпывающие доказательства» того, что не является доминирующим игроком на рынке плоского проката и не нарушает антимонопольное законодательство. НЛМК также не согласна с заключением ФАС: производитель пообещал отстаивать свою позицию в суде, если возникнет такая необходимость.
Ранее специалисты ФАС пришли к выводу, что все три компании с января 2021 г. установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны. Глава ведомства Максим Шаскольский пригрозил металлургам крупными штрафами — по его словам, их размер может превысить оборотный штраф Google в 7,2 млрд руб., назначенный на прошлой неделе за систематическое неудаление запрещенной информации.
Следующее заседание комиссии ФАС по делу в отношении «Северстали» и ММК состоится 20 января 2022 г., в отношении НМЛК — 21 января.