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00:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Американские компании предупредили о риске потерять Китай

Американские компании рискуют сократить инвестиции в Китай и даже полностью потерять этот рынок, предупреждает The Wall Street Journal (WSJ). Газета пишет, что сигналом для подобных действий для бизнеса может стать ситуация с бойкотом ретейлера Walmart в КНР.

Источник: AFP 2021

Опрошенные изданием аналитики пришли к выводу, что в настоящее время американские компании оказались в сложном положении. Ситуация усугубляется не только политическими бойкотами, но и резким падением спроса, инфляцией и жесткими методами борьбы с новыми вспышками коронавируса. Если ситуация не поменяется, фирмам придется искать иные направления развития.

Walmart столкнулся с критикой из-за предполагаемого отказа от импорта из региона Синьцзян. Пользователи соцсетей заявили, что не могут найти в интернет-магазинах эти товары и объявили ретейлеру бойкот. Дело в том, что США приняли закон, который фактически запрещает поставки из автономного региона Китая, в котором преобладает уйгурское население, если компании не могут подтвердить соблюдение прав человека на своих предприятиях.

Американские власти решили наказать Китай, задерживая на таможне грузы, происхождение которых сочтут подозрительным. Речь идет о товарах, при производстве которых использовался принудительный труд. В свою очередь Пекин назвал сфабрикованными обвинения Вашингтона о принудительном труде уйгуров в КНР.

В китайском регионе Синьцзян проживает более миллиона уйгуров — мусульман тюркского происхождения.

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