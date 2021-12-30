Керимов возглавил рейтинг наиболее «обедневших» за 2021 год бизнесменов

Сильнее всего сократилось состояние Сулеймана Керимова — на $5,99 млрд до $14,92 млрд к 20 декабря. Семье бизнесмена принадлежат 76,3% акций золотодобытчика «Полюс». На фоне падения биржевых цен на драгметалл капитализация компании сократилась, отмечает издание. Так, с 1 января акции «Полюса» подешевели на 16% до 12 775 ₽ за штуку.
Кроме того, как отмечает Forbes, влияние на ситуацию оказало повышение ставок ФРС США, увеличившее доходность американских долговых бумаг и тем самым снизившее доходность других активов.
Второе место рейтинга занял председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, чье состояние сократилось на $2,93 млрд до $9,29 млрд. Бизнесмен рассказал изданию, что из-за санкций минфина США, введенных в 2018 г., на его счетах в западных банках оказалось заморожено свыше $1,5 млрд.
Замыкает тройку лидеров председатель совета директоров группы DME Дмитрий Каменщик. Его состояние уменьшилось за год на $668 млн до $1,8 млрд. Это произошло на фоне ограничений на поездки, действующих из-за пандемии коронавируса, пояснил Forbes.
— генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын: состояние сократилось на $615 млн до $5,79 млрд;.
— председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков: состояние сократилось на $414 млн до $2,54 млрд;.
— бизнесмен Александр Мамут: состояние сократилось на $320 млн до $2,26 млрд;.
— акционер компании по разработке программного обеспечения Domo, биотехнологической компании Humacyte и других Гаврил Юшваев: состояние сократилось на $285 млн до $1,92 млрд;.
— генеральный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе: состояние сократилось на $241 млн до $970 млн;.
— генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож: состояние сократилось на $231 млн до $2,3 млрд;.
— президент Crocus Group Араз Агаларов: состояние сократилось на $226 млн до $1,45 млрд.
Вчера Forbes представил рейтинг российских бизнесменов, наиболее разбогатевших за 2021 г. Его возглавил создатель Telegram Павел Дуров, чье состояние увеличилось на $13,81 млрд до $17,24 млрд.