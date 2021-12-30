Количественное ограничение займов спровоцирует рост числа «черных» кредиторов

Закон вступит в силу с 1 июля 2022 года, напомнил Георгий Лунтовский. Он подчеркнул, что для банков это приведет к росту операционной нагрузки: придется менять отлаженные процессы, нести дополнительные издержки. Вполне возможно, что появится новая отчетность.
«Основные опасения связаны с тем, что ограничение доступа некоторых групп населения (в частности, граждан с неофициальными доходами или с низким уровнем дохода, а также уже закредитованных) к кредитным продуктам банков и микрофинансовых организаций может привести к росту теневого рынка финансирования. Это может происходить за счет регуляторного арбитража, когда кредитование этих групп граждан будет продолжаться за счет схем, являющихся легальными, но не входящими в периметр регуляторных ограничений — рассрочки, лизинг», — пояснил Георгий Лунтовский.
При этом, по словам президента АБР, позиция ЦБ понятна — доля потребительских кредитов с долговой нагрузкой выше 80% в 2021 году выросла до 31%. Усиление защиты розничного клиента действительно назрело.
Регуляторы со стороны государства — МВД, Роскомнадзор и Банк России — поддерживают создание системы для анализа телефонного мошенничества, подобной той, которую предлагали запустить в Ассоциации банков России. Об этом в интервью «Известиям» сообщил президент АБР Георгий Лунтовский.
В 2021 году в ассоциации обсуждалась возможность пилотирования системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ), которая позволила бы отслеживать звонки злоумышленников.
«Мы подготовили техническое задание для СУАТМ и направили в ЦБ на рассмотрение. Надеюсь, что в начале 2022 года мы сможем приступить к детальному обсуждению и проработке платформы», — рассказал Георгий Лунтовский.
Он также рассказал, что другое предложение АБР — блокировать средства на счете потенциального мошенника до 25 дней для создания возможности наложения обеспечительных мер в судебном порядке.
Сейчас ЦБ подготовил концепцию изменений в законодательство о национальной платежной системе по борьбе с кибермошенничеством. Георгий Лунтовский надеется, что туда войдет это предложение.
По данным ЦБ, в III квартале 2021 года объем операций без согласия клиентов вырос почти на 20% до 3,2 млрд рублей. В 41% случаев россиян обманывали с помощью социальной инженерии. Лишь 7,7% уведенных денег банки вернули гражданам.