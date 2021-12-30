Росстат пересчитал данные по падению экономики в коронавирусный год

Уточнение оценок Росстата «основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений и данных ФТС России о динамике внешнеторговых операций за 2020 год относительно 2019 года», уточняют в ведомстве.
Снижение ВВП в 2020 году Росстат объясняет коронавирусными ограничениями и падением мирового спроса на энергоресурсы.
Резко сократилась добавленная стоимость в сервисных отраслях (гостиницы, транспорт, учреждения культуры и т.д.).
Влияние на динамику ВВП оказывали падение конечного спроса внутри страны и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет резкого, на 12,1%, падения импорта.
Расходы на конечное потребление снизились на 4,9%, что связано с падением спроса на услуги и непродовольственные товары (за исключением автомобилей). Расходы домашних хозяйств на конечное потребление упали на 7,3%.
По итогам 2021 года экономика России перейдет к росту, относительно 2020 года он составит, по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, не менее 4,3%. За первые 11 месяцев 2021 года ВВП, согласно отчету Минэкономразвития, вырос на 4,7%.