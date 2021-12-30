На российском топливном рынке снизилась доля контрафакта

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о снижении количества выявленных нарушений по качеству топлива на российских автозаправках до исторического минимума. По данным ведомства, доля суррогатных бензинов и дизеля в 2021 году снизилась на три процентных пункта — с 7,8% в 2020 году до 4,9%.
То есть из отобранных на АЗС 1193 образцов установленным нормам не соответствовали только 59. В ведомстве напомнили, что еще шесть лет назад доля фальсификата на топливном рынке составляла более 20%.
В перспективе в Росстандарте рассчитывают снизить этот показатель до нуля.
В свою очередь, Минэнерго пообещало, что в предстоящие праздничные дни ситуация на топливном рынке останется стабильной за счет достаточных объемов запасов — порядка 1,3 млн тонн зимних сортов дизельного топлива и около 1,7 млн тонн бензинов.
В Минэнерго также подчеркнули, что среднесуточное производство зимнего дизеля с начала декабря достигло 122 тыс. тонн, что на 14,5% выше аналогичного периода 2019 года, при этом отгрузки дизеля зимних сортов выросли на 16% и составили 103 тыс. тонн.
В то же время средние цены на топливо в розничных сетях с 20 по 26 декабря 2021 года, согласно данным Росстата, выросли на 5 коп., до 50,13 ₽ за литр.
На столько же подорожали бензин марки АИ-92 (до 47,11 ₽ за литр) и АИ-98 (до 59,17 ₽ за литр). Наиболее ходовое топливо АИ-95 подорожало на 7 коп.— до 51,01 ₽ за литр. Цена дизельного топлива росла более высокими темпами на фоне сохраняющихся рекордных цен на бирже — на 13 коп., до 53,94 ₽ за литр.
За это время объем производства бензина снизился на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 813 тыс. тонн. Производство дизельного топлива уменьшилось на 0,4% — до 1,59 млн тонн.
В целом, как сообщил Росстат, бензин в России с начала 2021 года по 20 декабря подорожал на 8,71%, превысив инфляцию за тот же период в 7,98%. Рост цены дизельного топлива еще сильнее превысил уровень инфляции и составил 10,28%.
Хотя, по данным Федеральной антимонопольное службы, рост цен на топливо ближе к концу года замедлился, так что по итогам года там рассчитывают на то, что темпы подорожания бензина останутся в пределах инфляции.
Во время загрузки произошла ошибка.