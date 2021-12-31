Gallina Blanca уходит из России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ». Об этом ФАС сообщила 30 декабря. «Юроп Фудс ГБ» — российская структура GBFoods испанской семьи Карулья, которая выпускает продукты для быстрого приготовления под брендом Gallina Blanca. С 1998 года «Юроп Фудс ГБ» управляет фабрикой в Нижегородской области, где выпускает бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы, а также макаронные изделия.
В 2020 году выручка «Юроп Фудс ГБ» сократилась на 6%, до 1,52 млрд руб., чистая прибыль выросла на 33%, до 133 млн руб. Согласно отчетности, более 1,3 млрд руб. выручки в прошлом году принесли продажи сухих бульонов и приправ. Примерно 70% продукции реализуется в России, остальное экспортируется в страны СНГ. «Ъ» направил вопросы в российский и глобальный офисы GBFoods.
«СиДжи Фудс» учреждена в ноябре 2021 года CG Foods, входящей в конгломерат CG Corp со штаб-квартирой в Непале. CG Foods выпускает лапшу быстрого приготовления под брендом Wai Wai, также производит картофельные чипсы, кондитерские изделия и др. Управляет фабриками по производству лапши в Непале, Индии, Бангладеш, Сербии и Казахстане, также строится завод в Египте. Общая мощность действующих площадок — 140 тыс. тонн лапши в год. Также CG Corp занимается банковским бизнесом, продажей электроники, управлением сетью отелей и пр. Состояние бенефициара CG Corp Бинода Чаудхари Forbes оценивает в $1,4 млрд.
По словам источника «Ъ», российский бизнес GBFoods рассматривали для покупки и другие компании. Как уточняет он, сам бренд Gallina Blanca в сделку не входил. По словам собеседника «Ъ», стоимость сделки могла быть в диапазоне 1−1,5 млрд руб. Как отмечалось в отчетности «Юроп Фудс ГБ» за 2020 год, бизнес компании находился под давлением из-за нестабильной экономической ситуации, а удорожание импортных поставок из-за колебаний курсов валют могло привести к снижению доходности.
В CG Corp отмечали, что сделка с «Юроп Фудс ГБ» позволит укрепить позиции CG Foods и бренда Wai Wai в России и странах СНГ, а также выйти в новый сегмент продуктов для готовки и макаронных изделий.
Гендиректор «Натурал Фудс» (поставщик лапши быстрого приготовления под брендами Bon Apetit, Euro Express, Food Like) Наталья Николаева говорит, что CG Foods придется выстраивать продажи продукта в России с нуля, а купленная фабрика может потребовать инвестиций в модернизацию и обновление оборудования.
Хотя конъюнктура для выхода на российский рынок складывается подходящая. По данным NielsenIQ, по итогам января — ноября 2021 года продажи лапши быстрого приготовления в РФ выросли на 16% год к году в денежном выражении и на 6,1% в натуральном. В «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», BigBon) оценивали объемы продаж более чем в 2 млрд упаковок.