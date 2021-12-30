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22:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Польша обвинила Россию в «газовом шантаже» Европы

Европейский союз несет часть ответственности за высокие цены на газ и энергию в Европе, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает TVN24.

Источник: РИА "Новости"

Он обвинил в росте цен на топливо Россию и страны ЕС. «Россия и Брюссель ответственны за очень высокие цены на энергию и газ», — назвал причины кризиса Моравецкий. По мнению политика, российский газопровод «Северный поток-2» якобы является элементом «газового шантажа».

«Мы в Европе, во всем Евросоюзе, должны четко ответить на такой шантаж», — добавил премьер. По его словам, государствам Евросоюза необходимо развивать газовую и энергетическую инфраструктуру в длительной перспективе.

Рост стоимости голубого топлива в Европе происходил на фоне прекращения поставок «Газпромом» по газопроводу «Ямал — Европа». Газ по нему пустили в реверсном направлении в сторону Польши.

После 21 декабря рынок немного стабилизировался: цена на газ снижается. Причину этого видят в том числе в ожидании дополнительных партий сжиженного природного газа из США.

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