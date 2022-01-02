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01:29 (мск), источник: © РИА Новости

Турция рассчитывает использовать черноморский газ по всей стране

АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что в 2022 году газ, добываемый страной на Черном море, поступит во все уголки государства.

Источник: AP 2021

Дёнмез 31 декабря осмотрел строящийся завод по переработке природного газа Филиос в районе Чайджума провинции Зонгулдак на севере Турции.

«Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит десять миллионов кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 миллионов кубометров», — приводит слова министра агентство Anadolu.

По его словам, объект строится на территории площадью 320 гектаров.

«Считаю, что предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Здесь будут применяться новейшие технологии. Предположительно, промышленный комплекс будет введен в эксплуатацию в первом квартале следующего года. После подключения этого объекта к турецкой распределительной системе черноморский газ будет использоваться во всех уголках Турции. От этого выиграют и турецкий народ, и само государство», — подчеркнул Дёнмез.

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