Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 январяПервая фотография Луны, «исчезновение» Голландии и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
02:04 (мск), источник: РБК

Отбор газа из хранилищ в Европе снизился до минимума за 10 лет

В последний день 2021 года отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) Европы составил 136,6 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE, ассоциация, которая представляет интересы операторов газовой инфраструктуры в Европе), передает ТАСС. Это самый низкий показатель с 2012 года.

Источник: Reuters

В то же время закачка газа 31 декабря второй день превысила объем изъятий из ПХГ и составила 295,6 млн куб. м. Это произошло на фоне теплой погоды и прихода в регион субтропических воздушных масс.

В декабре общий объем отбора газа из европейских хранилищ составил 15,63 млрд куб. м. Это четвертый по величине показатель с 2011 года, когда GIE начала наблюдения.

Наполненность европейских ПХГ по сравнению с прошлым годом снизилась на 20,6 млрд куб. м — до 60,38 млрд куб. м.

В прошлом году биржевые цены на газ в Европе несколько раз обновляли рекорд. К 21 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах побила исторический максимум и достигла $2194 за 1 тыс. куб. м. Эксперты Fitch связывали это с сокращением прокачки через газопровод Ямал — Европа, сведениями, что ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» не ожидается раньше второй половины 2022 года, а также новостями о возможном похолодании в Европе. К 27 декабря биржевая стоимость газа упала до $1160 за 1 тыс. куб. м (€97,95 за 1 МВт/ч).

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что вторую нитку газопровода «Северный поток-2» закончили заполнять газом, и трубопровод полностью готов к эксплуатации, он ожидает одобрения со стороны европейского регулятора.

На этом фоне биржевые цены на газ продолжили снижаться: 30 декабря они опускались ниже отметки $1 тыс. за тыс. куб. м. В последний день года цена на газ впервые с ноября упала ниже $800 за тыс. куб. м.

В интервью РБК вице-премьер Александр Новак назвал причины роста цен на газ в Европе в 2021 году: среди них — отказ от долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа в пользу спотовых контрактов, из-за чего летом, по его словам, поставки топлива, которое нужно было закачивать в подземные хранилища газа, перешли на более благоприятные рынки, падение собственной добычи газа, холодная зима 2020/21 года и риск повторения холодов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В РФ произошло сразу два взрыва в многоквартирных домах
«Близка к перегреву»: ЦБ – о состоянии экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь