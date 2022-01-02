Отбор газа из хранилищ в Европе снизился до минимума за 10 лет

В то же время закачка газа 31 декабря второй день превысила объем изъятий из ПХГ и составила 295,6 млн куб. м. Это произошло на фоне теплой погоды и прихода в регион субтропических воздушных масс.
В декабре общий объем отбора газа из европейских хранилищ составил 15,63 млрд куб. м. Это четвертый по величине показатель с 2011 года, когда GIE начала наблюдения.
Наполненность европейских ПХГ по сравнению с прошлым годом снизилась на 20,6 млрд куб. м — до 60,38 млрд куб. м.
В прошлом году биржевые цены на газ в Европе несколько раз обновляли рекорд. К 21 декабря цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах побила исторический максимум и достигла $2194 за 1 тыс. куб. м. Эксперты Fitch связывали это с сокращением прокачки через газопровод Ямал — Европа, сведениями, что ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» не ожидается раньше второй половины 2022 года, а также новостями о возможном похолодании в Европе. К 27 декабря биржевая стоимость газа упала до $1160 за 1 тыс. куб. м (€97,95 за 1 МВт/ч).
29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что вторую нитку газопровода «Северный поток-2» закончили заполнять газом, и трубопровод полностью готов к эксплуатации, он ожидает одобрения со стороны европейского регулятора.
На этом фоне биржевые цены на газ продолжили снижаться: 30 декабря они опускались ниже отметки $1 тыс. за тыс. куб. м. В последний день года цена на газ впервые с ноября упала ниже $800 за тыс. куб. м.
В интервью РБК вице-премьер Александр Новак назвал причины роста цен на газ в Европе в 2021 году: среди них — отказ от долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа в пользу спотовых контрактов, из-за чего летом, по его словам, поставки топлива, которое нужно было закачивать в подземные хранилища газа, перешли на более благоприятные рынки, падение собственной добычи газа, холодная зима 2020/21 года и риск повторения холодов.