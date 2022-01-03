Транзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал

Прокачка российского газа через точку соединения Ужгород — Вельке Капушаны, пограничный пункт между Украиной и Словакией сократился с 49,5 миллиона кубометров (1 января) до 35,5 миллиона кубометров (2 января), снижение составило почти 30%.
31 декабря показатель достиг 83,8 миллиона кубометров, а в первый день 2022 года упал до минимального за два месяца значения, сократившись почти на 40%.
Транзит российского газа в Словакию в ноябре колебался в диапазоне 42,7−94,5 миллиона кубометров в сутки, а в декабре — 69,1−90,2 миллиона кубометров.
Снижение поставок происходит на фоне того, что «Газпром» почти две недели не бронирует мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу в Германию. Прокачка российского газа последовательно сокращалась несколько дней: компания в первой половине месяца бронировала почти треть — по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона, с 17 декабря начала снижать объёмы бронирования, а с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении), из Германии в Польшу.
Реверс из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» продолжается. Реверсные поставки через крайнюю западную точку магистрали в Германии — Мальнов — в Польшу с началом новым газовых суток (в 6.00 по местному времени, в 8.00 мск) 1 января выросли более чем в четыре раза — с почти 120 тысяч кубометров в час в последний день года до 505−520 тысяч кубометров. 2 января прокачка из Германии в Польшу колебалась в диапазоне 567−568 тысяч кубометров в час.
Основные маршруты поставок российского газа в Европу — газотранспортная система Украины, «Ямал — Европа» и «Северный поток».