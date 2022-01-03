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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Производство иностранных вакцин против COVID-19 для внутреннего потребления может быть налажено в РФ, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность, заявил на встрече с журналистами глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: © РИА Новости

«Решать это — все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности начала выпуска зарубежных вакцин для внутреннего рынка страны в следующем году.

В конце декабря Мантуров отмечал, что по итогам 2021 года в России произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19, потребности населения закрываются с запасом. На форуме «Биотехмед-2021» в октябре он также сообщал, что потребности производить зарубежные вакцины от коронавируса для внутреннего рынка пока нет.

Одна иностранная вакцина против коронавируса в России уже производится. Ее выпускает российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана исключительно на экспорт.

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