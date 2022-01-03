Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России

«Решать это — все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности начала выпуска зарубежных вакцин для внутреннего рынка страны в следующем году.
В конце декабря Мантуров отмечал, что по итогам 2021 года в России произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19, потребности населения закрываются с запасом. На форуме «Биотехмед-2021» в октябре он также сообщал, что потребности производить зарубежные вакцины от коронавируса для внутреннего рынка пока нет.
Одна иностранная вакцина против коронавируса в России уже производится. Ее выпускает российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана исключительно на экспорт.