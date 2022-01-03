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18:35 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявили в МИД

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Источник: Reuters

«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8−10%», — сказал дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выступает за продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, «Газпром» гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркивал, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС. При этом он указывал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.

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