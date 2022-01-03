14:40 (мск), источник: Известия
Пробочный сбор: что будет с ценами на алкоголь в новом году
Эксперты предсказывают неравномерное подорожание.
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С нового года акциз на крепкую алкогольную продукцию повышается на 4,60 рубля. Рост цен на водку и коньяки может составить в ближайшие месяцы 8−12%, на российские вина 10−25%, на импортную винную продукцию 15−30%. Пиво, вероятно, подорожает меньше всего, кроме отдельных сегментов рынка. Подробности — в материале «Известий».
Ставки акцизов на алкогольную продукцию ежегодно индексируются на уровень прогнозируемой инфляции и устанавливаются в Налоговом кодексе на три года. Так, акциз на крепкую алкогольную продукцию с 1 января 2022 года вырастет на 4% и составит 589 рублей за 1 л безводного этилового спирта в подакцизном товаре, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина России.
Например, компания АО «Татспиртпром» ожидает повышения цен на водку, коньяк на 5,50 рубля за 0,5 л. «Остальной рост в розничных ценах будет обусловлен инфляцией, удорожанием сырья. В частности, за 2021 год сильно подорожали упаковочные материалы. Также растут тарифы на логистику», — сказали представители «Татспиртпрома».
— Инфляция и повышение цен на топливо и необходимые комплектующие тоже повлияют на стоимость продукции в магазинах, — говорит пресс-секретарь АО «Башспирт» Люция Давлиева. — Учитывая все эти факторы, можно ожидать подорожания одной бутылки водки на 15−20 рублей. В магазинах собственной розницы, к примеру, крепкий алкоголь подорожает на 8−12%. Прежде всего это связано с увеличением МРЦ (минимальной розничной цены) на 7%.
Директор по развитию завода LADOGA Дмитрий Исаченков рассказал в беседе с «Известиями», что уже с середины января 2022 года будут пересмотрены цены на всю ассортиментную матрицу. По его словам, отпускные цены будут вынужденно пересмотрены не только в связи с ростом акциза, но и «с удорожанием себестоимости некоторых видов продукции по причине увеличением стоимости комплектующих».
— Помимо привычных валютных колебаний, в долгосрочном периоде на ценах очень сильно отразится неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира, — объясняет Дмитрий Исаченков. — Пока мы закупаем урожаи 2020, 2019, 2018 и более ранних годов, поэтому и речь о применении этого фактора при повышении отпускных цен может идти не ранее начала II квартала.
По прогнозам специалистов АО «Кизлярский коньячный завод», ожидается рост цен на готовую крепкую продукцию в среднем на 15−20%.
— Основную роль тут играют инфляция, налоговая составляющяя, рост цен на сырье, в частности виноград, на 10%. Также с 1 января в России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкогольные напитки (об этом свидетельствует проект приказа Минфина, он опубликован на федеральном портале нормативных актов), — прокомментировал «Известиям» генеральный директор АО «Кизлярский коньячный завод» Евгений Дружинин.
Затронут ценовые изменения и рынок пива, пускай и незначительно. Как сообщили в Ассоциации производителей пива (АПП), с 1 января 2022 года ожидается плановая индексация ставки акциза на пиво на процент инфляции. Повышение составит 1 рубль и не является для отрасли неожиданным, заверили в АПП. В Национальном союзе защиты прав потребителей отмечают, что подорожание возможно в сегменте крафтового и высококачественного пива за счет роста стоимости солода. Тем не менее многие отечественные пивовары уже испытывают значительное давление роста цен на сырье, материалы и маркировку.
Последний опрос ИОМ «Анкетолог» для «Известий» показал, что среди спиртных напитков, от которых не готовы отказываться при росте цен россияне, опрошенные чаще всего называли вино (40% потребителей не откажутся, если цены поднимутся на 15%, 31% — если в два раза), пиво (37% и 30% соответственно), шампанское (28% и 21%), водку (26% и 19%) и коньяк (22% и 13%).
— На самом деле и производители, и потребители не так резко реагируют на рост акцизов, как на рост минимальных розничных цен, — замечает председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.
Дело в том, что удерживать цены на полке на уровне МРЦ могут позволить себе только крупные вертикально интегрированные производители, которых в стране не так много. Из-за удорожания прямых затрат на компоненты для выпуска алкогольной продукции в диапазоне 25−100% (спирт на 25%, сахар, отдушки, фильтры на 75−100%), из-за косвенных затрат (временные закрытия торговых точек, новые этикетки, введение реестра Росалкогольрегулирования
— Такая ситуация никак не повлияет на рост нелегального рынка алкоголя или повлияет, но совсем незначительно, — уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. — Условно обеспеченный потребитель с зарплатой от 25 тыс. не пойдет за нелегальной продукцией. При этом потребитель с зарплатой в 20 тыс. рублей в легальную розницу и сейчас не ходит. Именно этот слой будет и дальше покупать нелегальную и суррогатную продукцию в нелегальных точках. Однако такая ситуация продолжается уже далеко не первый год.
В Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка комментарий по ситуации вокруг роста цен не предоставили.
По оценкам, сделанным BusinesStat, средняя розничная цена вин в России в 2022 году вырастет на 4% и достигнет 455 рублей за литр. Цены на вино будут расти медленнее инфляции из-за возврата многих россиян к более дешевому алкоголю в ситуации сокращения реальных доходов. Важно и то, что минимальная цена на «тихие» вина пока не установлена, поскольку считается, что винный сегмент требует свободного регулирования, а ценовые ограничения будут этому только мешать, указывают аналитики BusinesStat.
Поэтому цены на вино сразу после Нового года вряд ли пойдут вверх. Скорее наоборот, для того чтобы обеспечить денежный поток в период низких продаж января-февраля, цена продукции на полке не будет расти, заверил «Известия» заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Мильстрим — Черноморские вина» Дмитрий Винничук. Возможно, будут использованы инструменты стимулирования — акции, скидки, допускает он.
— Но по прошествии 1−1,5 месяца цены поднимутся, — отмечает Винничук. — Во первых, в текущем году мы видим серьезное повышение затрат по всем направлениям.
Это значит, что производители и розничные торговцы будут вынуждены разделить повышение затрат с покупателем.
Стоит отметить, что прошедший год принес неурожай винограда как в России, так и в крупнейших мировых винодельческих регионах. Производители в Испании и Франции уже заявили о повышении отпускных цен на продукцию на 10−12% начиная с конца января. Аналогичная ситуация и у российских производителей. Дело в том, что примерно с конца января — начала февраля в производство выходит молодое вино урожая предыдущего года. Так что уже в конце января закончатся виноматериалы 2020 года и выход в производство сырья урожая 2021 года, который был проблемным, отметил Дмитрий Винничук. Это приведет к повышению себестоимости продукции на 15−20%, не считая многих других статей затрат.
— Повышение цен на винодельческую продукцию планируется, — говорят в ООО «Кубань-Вино». — Плановое повышение с 1 января 2022 года связано с рядом факторов. Во-первых, это погодные условия, отразившиеся на урожае. На Кубани урожай винограда снизился на 7%. К потерям привели летние подтопления в регионе. Во-вторых, ускоренный рост инфляции в мире. Далее, сложившийся дефицит предложения в некоторых отраслях экономики привел к значительному росту цен и увеличил себестоимость как виноградарства, так и производства вина в потребительской упаковке. В цене выросли шпалеры для виноградников, средства защиты растений, комплектующие для бутылок (капсулы, колпачки, пробки). Итак, с января в том числе из-за роста ставки акцизов средняя стоимость бутылки вырастет в среднем на 10−15%, — сказал заместитель генерального директора «Кубань-Вино» Евгений Емельянов.
В пресс-службе ОАО АПФ «Фанагория» отмечают, что на ежегодный пересмотр отпускных цен влияет и подорожание энергоресурсов, транспортных расходов, комплектующих, в числе которых импортируемые.
— В то же время не секрет, что большая часть алкогольных напитков продается через розничные сети, отпускные цены производителей с которыми устанавливаются заранее и должны принимать во внимание баланс между увеличением расходов производителя и желанием сети удержать стоимость получаемой продукции, — говорят в пресс-службе ОАО АПФ «Фанагория».
— В сетевых магазинах и алкомаркетах хорошо понимают нынешнее положение с доходами потребителей, — говорит руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. — При этом сами производители также учитывают возможности потребительского спроса. Ведь если в сетях поднимается цена, то какая-то алкогольная продукция начинает сразу хуже продаваться. Особенно если у конкурентов в ритейле есть более дешевые предложения.
Заметим, что специалист по связям с общественностью сети магазинов «Красное & Белое» Наталья Аверкиева сказала «Известиям», что у них пока нет информации об изменениях цен.
И, конечно, меняющиеся условия будут рассматриваться как аргумент к повышению цены, продолжает Александр Ставцев. По его словам, «у больших сетей больше возможностей сдерживать цену. Поэтому никому повышение цен на полке не желательно. Но после общей консолидации цены в любом случае пойдут в рост, на что будет влиять не только акциз, но и МРЦ».
Как напоминает кубанский производитель вин, в прошедшем сезоне сложились неблагоприятные для виноградной лозы климатические условия. Вслед за зимними морозами уровень осадков, выпавших с 10 по 16 августа прошлого года, составил 374,5 мм, что выше среднегодовой нормы, штормовой ветер повредил шпалеру, положив лозу на землю; особенно сильно при этом пострадали ранние сорта винограда. Как результат, в целом по стране рыночная стоимость винограда выросла с 30−45 рублей за 1 кг в 2020 году до 65−80 рублей, а на наиболее ценные и востребованные сорта — до 125 рублей за 1 кг в 2021 году.
— Мы ожидаем рост порядка 20−25% на протяжении 4−8 месяцев 2022 года, — говорит замгендиректора по стратегическому развитию «Мильстрим». — Пик по российским винам придется на август-сентябрь 2022 года. К этому моменту запасы виноматериалов российского происхождения подойдут к концу, а использовать импортируемый виноматериал производители сейчас не имеют возможности согласно действующему законодательству. Поэтому российских тихих и игристых вин эта ситуация коснется прежде всего.
При этом, как допускает Винничук, импортируемые вина подорожают чуть меньше при сохранении текущего курса рубля. «Известия» обратились с запросом к ассоциациям и союзам сетевой торговли, к пресс-службам известных торговых сетей. В настоящее время ответ так и не получен. В ряде ведущих алкомаркетов ситуацию вокруг роста цен комментировать не взялись.
Дмитрий Алексеев