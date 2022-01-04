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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» с начала 2022 года втрое снизил транзит газа в Словакию через Украину

Прокачка российского газа через Украину в Словакию в начале января 2022 года снизилась втрое. Об этом свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. По состоянию на 1 января 2022 года прокачка снизилась до 49,5 млн куб. м, на 2 января — до 35,5 млн куб. м, а на 3 января —до 26,1 млн куб. м., тогда как 31 декабря 2021 года она составляла 83,8 млн куб. м.

Источник: Reuters

Среднесуточная прокачка газа в 2021 году через точку «Вельке Капушаны», расположенную недалеко от границы украино-словацкой границы, составила 76,6 млн куб. м.

По состоянию на 31 декабря, поступление газа через ГИС «Суджа» и ГИС «Сохрановка» на российско-украинской границе 31 декабря 2021 года составляло 103,5 млн куб. м, 1 января 2022 года — 76 млн куб. м, 2 января — 61,3 млн куб. м при оплачиваемых «Газпромом» 110 млн куб. м/сутки. Об этом говорится в заявлении компании «Оператор ГТС Украины», передает «Интерфакс-Украина».

В конце декабря представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал беспочвенными обвинения в недостаточных поставках газа в Европу. По его словам, компания не бронировала транспортные мощности, так как ряд клиентов, в частности из Франции и Германии, выбрали объемы и не выставляли заявки.

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, компания в 2021 году добыла 514,8 млрд куб. газа, что стало лучшим результатом за последние 13 лет. Закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили Германия (+10,5%), Турция (+63%), Италия (+20,3%).

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