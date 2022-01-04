Банки предупредили о росте отказов в выдаче кредитов после ограничений ЦБ

Банк России с 1 января 2022 года получил право вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов необеспеченных кредитов — соответствующий закон, в декабре подписанный президентом Владимиром Путиным, вступил в силу. Центробанк уже наметил внедрение новых мер на 1 июля, следует из материалов регулятора.
ЦБ также раскрыл возможные параметры прямых количественных ограничений, или макропруденциальных лимитов (МПЛ). Регулятор планирует сдерживать выдачи длинных кредитов сроком от пяти лет, а также работу банков со слишком закредитованными заемщиками с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, то есть с теми, кто отдает на погашение обязательств более 80% ежемесячного дохода.
В преддверии новых лимитов российские банки не исключают корректировки подходов к заемщикам из-за возможных прямых количественных ограничений в кредитовании.
Об этом РБК сообщили в ВТБ, Промсвязьбанке и МТС Банке. В Совкомбанке и Райффайзенбанке прогнозируют снижение доступности кредитов в 2022 году для некоторых категорий заемщиков.
Какие ограничения ожидаются
Макропруденциальный лимит — предельная доля ссуд с определенными характеристиками в общем объеме необеспеченных кредитов или займов, которую кредиторы смогут выдать за квартал. К выдачам сверх МПЛ ЦБ будет применять повышенные риск-веса, которые призваны давить на капитал банка или микрофинансовой организации (МФО). Лимиты затронут беззалоговые кредиты или займы, а также кредитные карты — они будут одинаковыми для этих продуктов.
По кредитам сроком выше пяти лет (хотя незадолго до нового года депутаты предложили и вовсе запретить столь длинные кредиты) лимит составит 25%, то есть на длинные ссуды в идеале не должно приходиться более четверти беззалоговых выдач банков. По данным ЦБ, во втором квартале 2021 года доля таких кредитов среди вновь оформленных превышала 29%. Ограничения на выдачи ссуд заемщикам с ПДН выше 80% распространятся и на банки, и на МФО — МПЛ составит 25 и 35% соответственно.
Главным основанием для введения запретов будет считаться высокая доля кредитов и займов с такими характеристиками в выдачах. Как следует из данных ЦБ, в третьем квартале доля потребкредитов с ПДН выше 80% превышала планируемый лимит на 6 процентных пунктов (31%), а доля таких займов у МФО — на 9,2 п.п. (44,2%). Следующий по значимости фактор в пользу новых ограничений — высокий темп прироста задолженности по необеспеченным ссудам: на 1 октября в банковском секторе показатель был на уровне 19,2%, а в сегменте МФО — 39,6%, отмечает ЦБ.
Что ждут от банков из-за новых требований
Предложенные начальные параметры МПЛ вполне посильны для банков, но органически снизить долю рискованных заемщиков будет трудно, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Она объясняет это исчерпанием базы более благополучных клиентов. Аналитик не исключает, что до введения новых ограничений в середине 2022 года выдачи ссуд наиболее закредитованным гражданам вырастут «из-за желания банков воспользоваться отсрочкой», но это не базовый сценарий. Скорее всего, кредиторы начнут ужесточать риск-политику заранее, «после того как схлынет сезонная кредитная активность, характерная для конца года», полагает Ульянова.
Ведущие розничные банки заблаговременно скорректируют риск-политики, чтобы к моменту введения механизма ограничений в полной мере соответствовать лимитам и не нарушать их, соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В начале 2022 года он не ждет резкого роста отказов по кредитам.
Сами по себе новые лимиты не критичны и точно не приведут к исчезновению розничных банков-монолайнеров, говорит заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Агентство не ожидает, что МПЛ на уровне 25% существенно изменит бизнес-модели банков, но допускает перераспределение клиентской базы между банками и МФО.
«В целом в 2022 году мы ожидаем замедления темпов роста потребительского кредитования вне зависимости от того, будут введены количественные ограничения или нет по причине насыщения платежеспособного спроса и удорожания кредитных продуктов на фоне роста ставок», — заключает Рыбалкин.
Обеспечить контроль за тем, как банки соблюдают МПЛ, будет непросто, отмечает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Срок действия кредитных решений в ряде случаев не позволит в точности соблюсти норматив. Кроме того, кредиторы, очевидно, будут использовать любую доступную на рынке информацию для более точного определения дохода заемщика, чтобы снизить значение показателя долговой нагрузки», — считает он.
- «Пороги разумные. Будем соблюдать», — комментирует первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. Он ожидает, что кредитная доступность на рынке снизится, а некоторые игроки могут зафиксировать рост просроченной задолженности. «Важно, чтобы Банк России в будущем снижал эти доли аккуратно, не нанося по кредитной доступности существенных ударов», — заключает Хотимский.
- Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский называет МПЛ «искусственным ограничением кредитования». По его словам, такие меры негативно скажутся на доступности кредитов. «Люди, имеющие возможность обслуживать кредит, могут получить отказ или повышенную ставку из-за надбавки к риск-весу. До применения этих мер необходимо признать, что часть экономики России находится в серой зоне, и эта зона, по последней статистике, начала опять расти в последние год-два. Очень правильно разрешить банкам использовать собственные модели подтверждения дохода заемщиков для расчета ПДН», — уверен Крамарский.
- «В случае введения новых ограничений ВТБ скорректирует свою риск-политику», — говорит представитель банка, подчеркивая, что это может сделать процесс менее удобным для отдельных категорий клиентов. Например, те, кто обращается за кредитами дистанционно, могут столкнуться с отказами. «Внедряемые ЦБ ограничения основаны на показателе долговой нагрузки. Действующая методика расчета дохода, заложенная в ПДН, зачастую не позволяет определить реальный размер доходов клиентов, а цифровые каналы получения информации о доходах из госорганов недостаточно развиты», — поясняет представитель ВТБ.
- МТС Банк будет вносить точечные изменения в кредитную политику, сообщил его представитель. «Ожидаем некоторого роста отказов в связи с введением МПЛ», — отметили в банке, добавив, что, «вероятно, все банки будут снижать одобрение в момент запуска» ограничений.
- Банки будут корректировать риск-политику, но делать акцент на программы с «более гибкими условиями для конкретного заемщика», считает директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов. Он не уточнил, за счет чего будет обеспечиваться эта гибкость.
- В банке «Хоум Кредит» отказались от комментариев. Остальные банки из топ-15 по портфелю розничных ссуд не ответили на запрос РБК.
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