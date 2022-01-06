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06:57 (мск), источник: © РИА Новости

Все казахстанские финансовые организации приостановили деятельность

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Все финансовые организации Казахстана приостановили деятельность после контртеррористской операции и сбоев в работе интернета, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря Нацбанка Олжаса Рамазанова.

«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, <…> сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», — заявил Рамазанов.

Он отметил, что эта мера также направлена на защиту здоровья и жизни работников и клиентов финансовых организаций.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На заседании Совбеза Токаев сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности организации вскоре принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, которые, как сообщалось, пробудут там в течение ограниченного времени.

Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.

На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

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