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08:05 (мск), источник: Life.ru

Доллар вырос до 77 рублей впервые с 21 апреля

Поднялся и курс евро, преодолев показатели минувшего августа.

ЦБ: $ 74.2926   +0.64 € 84.0695   +0.87 ММВБ: $ 76.7125   -0.09 € 86.7400   -0.08
Источник: AP 2021

Стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже выросла до 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки. В последний раз эту отметку американская валюта переходила 21 апреля прошлого года.

По отношению к рублю вырос также и евро. Его стоимость поднялась выше 87 рублей, и это стало максимумом с 27 августа прошлого года.

Вместе с тем, как сообщал Лайф, на фоне массовых протестов в Казахстане стоимость урана по всему миру выросла на 8%. Это связывают с тем, что республика производит примерно 40% мировых поставок этого металла.

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