Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила приблизительно 92 миллиона долларов (6,8 миллиарда рублей). Об этом сообщили в нацпалате предпринимателей, передает РИА Новости.

Местные жители стоят в очереди у одного из банкоматов в Нур-Султане | Источник: РИА "Новости"

По данным нацпалаты, всего в республике пострадало около 300 субъектов торговли и транспорта. В Алма-Ате разграблено шесть оружейных магазинов.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо почти в два раза. В результате после соответствующего поручения президента республики Касыма-Жомарта Токаева правительство ввело регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ сроком на 180 дней.

Власти также намерены ввести мораторий на повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

 Жириновский предложил перенести новогодние праздники
Мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь