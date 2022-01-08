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21:08 (мск), источник: © РИА Новости

США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med

АФИНЫ, 8 янв — РИА Новости. США разослали странам-участницам проекта газопровода East Med неофициальный документ с уведомлением об отказе от проекта, правительство Греции должно объяснить такую ситуацию во внешней политике, говорится в заявлении официального представителя партии «Зелёное движение» Никоса Карабасиса, поступившем в РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Американская non paper превращает в пыль внешнюю и оборонную политику нашей страны», — заявил Карабасис. Он добавил, что Соединенные Штаты в документе заявляют об отказе Вашингтона поддержать этот проект.

Специалисты изначально указывали на экономическую нецелесообразность проекта.

Однако, как отметил Карабасис, США в неофициальном документе, обосновывая свою позицию, помимо экономических и коммерческих аргументов, указывают на то, что идея этого трубопровода является источником напряженности в Восточном Средиземноморье, поскольку против выступает Турция.

Афины заявляли, что проект усилит геополитическое влияние Греции, создаст энергетический хаб, образует исторический союз с Израилем и Египтом.

«Правительство Кириакоса Мицотакиса и “Новой демократии” оказалось гораздо более уязвимо после очевидного окончательного крушения газопровода East Med, о котором сказано в неофициальном документе госдепартамента для генерального секретаря по международным экономическим отношениям министерства иностранных дел Янниса Смирлиса. Такой же неофициальный документ получили правительства Израиля, Кипра, Египта и Турции. С той разницей, что в Турции открыли шампанское, празднуя “американский подарок”, — говорится в заявлении Карабасиса.

«В американском неофициальном документе для вовлеченных государств, в дополнение к экономическим и коммерческим данным, подчёркивающим убыточность строительства трубопровода, принимается турецкая пропаганда и риторика, и превращены в пыль трехсторонние или многосторонние схемы, на которых последние правительства основывали свою политику, не придав ей существенной оперативной и стратегической “глубины”, которые составили бы солидные дипломатические и военные преимущества нашей страны», — считает представитель партии.

По его словам, геополитическое превосходство Греции в качестве так называемого «энергетического хаба» рушится.

«Проекты “осей”, на которые пыталось опираться правительство Мицотакиса, на самом деле были башнями на песке. И, к сожалению, они не вели ни малейших переговоров с США о статусе их баз на греческой территории», — заявил Карабасис.

Он отметил, что это соглашение еще не ратифицировано в парламенте.

По новому оборонному соглашению Греция предоставляет американцам множество новых баз, в том числе порт Александруполис, который, по заявлениям американских официальных лиц, станет использоваться для переброски военной техники и военных в Восточную Европу и на Украину.

«И, конечно, (в правительстве — ред.) не объяснили, почему мы вмешиваемся в украинский кризис, охлаждая наши отношения с Россией, или почему мы отправили ракеты “Пэтриот” в Саудовскую Аравию, ослабив нашу оборону, когда американцы оттуда ушли», — говорится в заявлении.

По словам Карабасиса, США и Германия «поработали» над тем, чтобы Турция не понесла ни малейших санкций за свое «нарушающее права поведение».

«Мы, очевидно, движемся к триумфу Эрдогана и тяжелому дипломатическому и оборонному поражению Греции. Есть ли у греческого правительства что ответить?» — спрашивает политик.

Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита» в континентальную Европу.

EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.

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