США уведомили страны-участницы об отказе от газопровода East Med

«Американская non paper превращает в пыль внешнюю и оборонную политику нашей страны», — заявил Карабасис. Он добавил, что Соединенные Штаты в документе заявляют об отказе Вашингтона поддержать этот проект.
Специалисты изначально указывали на экономическую нецелесообразность проекта.
Однако, как отметил Карабасис, США в неофициальном документе, обосновывая свою позицию, помимо экономических и коммерческих аргументов, указывают на то, что идея этого трубопровода является источником напряженности в Восточном Средиземноморье, поскольку против выступает Турция.
Афины заявляли, что проект усилит геополитическое влияние Греции, создаст энергетический хаб, образует исторический союз с Израилем и Египтом.
«Правительство Кириакоса Мицотакиса и “Новой демократии” оказалось гораздо более уязвимо после очевидного окончательного крушения газопровода East Med, о котором сказано в неофициальном документе госдепартамента для генерального секретаря по международным экономическим отношениям министерства иностранных дел Янниса Смирлиса. Такой же неофициальный документ получили правительства Израиля, Кипра, Египта и Турции. С той разницей, что в Турции открыли шампанское, празднуя “американский подарок”, — говорится в заявлении Карабасиса.
«В американском неофициальном документе для вовлеченных государств, в дополнение к экономическим и коммерческим данным, подчёркивающим убыточность строительства трубопровода, принимается турецкая пропаганда и риторика, и превращены в пыль трехсторонние или многосторонние схемы, на которых последние правительства основывали свою политику, не придав ей существенной оперативной и стратегической “глубины”, которые составили бы солидные дипломатические и военные преимущества нашей страны», — считает представитель партии.
По его словам, геополитическое превосходство Греции в качестве так называемого «энергетического хаба» рушится.
«Проекты “осей”, на которые пыталось опираться правительство Мицотакиса, на самом деле были башнями на песке. И, к сожалению, они не вели ни малейших переговоров с США о статусе их баз на греческой территории», — заявил Карабасис.
Он отметил, что это соглашение еще не ратифицировано в парламенте.
По новому оборонному соглашению Греция предоставляет американцам множество новых баз, в том числе порт Александруполис, который, по заявлениям американских официальных лиц, станет использоваться для переброски военной техники и военных в Восточную Европу и на Украину.
«И, конечно, (в правительстве — ред.) не объяснили, почему мы вмешиваемся в украинский кризис, охлаждая наши отношения с Россией, или почему мы отправили ракеты “Пэтриот” в Саудовскую Аравию, ослабив нашу оборону, когда американцы оттуда ушли», — говорится в заявлении.
По словам Карабасиса, США и Германия «поработали» над тем, чтобы Турция не понесла ни малейших санкций за свое «нарушающее права поведение».
«Мы, очевидно, движемся к триумфу Эрдогана и тяжелому дипломатическому и оборонному поражению Греции. Есть ли у греческого правительства что ответить?» — спрашивает политик.
Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения «Левиафан» и кипрского «Афродита» в континентальную Европу.
EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.