США готовы наложить эмбарго на Россию по аналогии с Кубой и Северной Кореей

Под ограничения могут попасть товары США, экспортируемые в Россию, а также «некоторые товары иностранного производства, созданные в рамках юрисдикции США», отмечает Reuters. AP уточняет, что, помимо санкций в области энергетики и потребительских товаров, США вместе с союзниками рассматривают запрет экспорта американской электроники, программного обеспечения, а также связанных с ними технологий.
Санкции, рассматриваемые на случай нападения на Украину, не будут вводиться по принципу «от малого к большому», отметил цитируемый Reuters американский чиновник. «Вместо этого мы начнем с жестких мер и будем их сохранять. Это значит, что мы с сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами немедленно введем меры, которые серьезно и значительно скажутся на российской экономике, в том числе на финансовой системе и критических для Кремля секторах экономики», — сказал он.
Ранее The New York Times (NYT) сообщила, что меры в случае их введения затронут всю потребительскую электронику, включая произведенные в Европе, Южной Корее и других странах компьютеры и бытовую технику.
При этом некоторые европейские чиновники сообщили газете, что неясно, будут ли россияне в случае невозможности купить товары винить в этом президента России Владимира Путина или же США с союзниками.