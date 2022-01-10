Виртуальные валюты обновили многомесячные минимумы

По данным CoinMarketCap, 8 января котировки биткойна (BTC) опускались до $40,5 тыс., минимального значения с конца сентября 2021 года. Снижение достигало 12% с закрытия торгов 31 декабря 2021 года. Даже с учетом последующей коррекции (9 января стоимость биткойна находилась около $41,5 тыс.) капитализация ведущей криптовалюты составляла менее $790 млрд, то есть лишь чуть более 40% рынка. Второй по популярности эфир опускался до $3 тыс., минимума с 1 октября 2021 года. По сравнению с закрытием торгов в декабре снижение достигало 18%. Другие популярные валюты — Binance Coin, Solana, Cardano — в выходные дни также обновили многомесячные минимумы, потеряв за неделю 14−22%.
Участники рынка отмечают характерный рост волатильности на рынке виртуальных валют в начале года в отсутствие большого числа инвесторов. К тому же слабость рынка наблюдалась уже в конце прошлого года. Многие криптобиржи, по словам ведущего стратега EXANTE Яниса Кивкулиса, фиксируют снижение объемов торгов. Ликвидирована была часть маржинальных позиций, ставивших на рост криптоактивов, а кто-то продал их на волне паники, отмечает он.
Негативное влияние на криптоиндустрию в начале года оказали и многодневные протесты в Казахстане, на который приходится 18% мировых мощностей майнинга.
После исхода майнеров из КНР, Казахстан вышел на второе место по объему используемых вычислительных мощностей для майнинга после США. Сейчас в Казахстане нестабильно работает интернет, а банковская система функционирует с ограничениями. Эксперты ожидают, что майнинг вернется в привычное русло вместе со стабилизацией обстановки, если казахстанские власти «не изменят взгляды на отрасль».
Впрочем, этот фактор не стал основной причиной падения криптовалют, считает Янис Кивкулис. Более значимой причиной эксперты считают жесткий настрой ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики: 6 января был опубликован протокол заседания регулятора, из которого стало понятно его расположение к быстрому повышению процентной ставки, а также к сокращению объема активов на балансе.
Это, в частности, стало причиной оттока средств из рисковых активов — индекс NASDAQ Composite за неделю упал на 4,5%. Цена биткойна последовала за акциями крупных технологических компаний, отмечает директор Binance в Восточной Европе Глеб Костарев.
Дополнительно испортило настроение инвесторам отложенное SEC на два месяца решение по регистрации биржевого фонда NYDIG, ориентированного на вложения в биткойны, считает господин Кивкулис. Стоит отметить, что в прошлом году допуск ФРС на биржу ETF ProShares Bitcoin Strategy стал важнейшим событием для отрасли.
Пока эксперты оценивают ближайшие перспективы рынка криптовалют пессимистично. Снижение котировок может продолжаться еще несколько недель, пока рынок переваривает новости об ожидаемом повышении базовой ставки ФРС в марте, считает господин Кивкулис. Он допускает просадку котировок BTC до $38 тыс., значений начала августа прошлого года, в том числе на фоне ухода инвесторов из рисковых активов.
На горизонте полугода и далее эксперты настроены более оптимистично. Глеб Костарев связывает восстановление рынка с интересом со стороны институциональных инвесторов. При этом господин Кивкулис напомнил о широком принятии активов в прошлом году, чистые притоки в которые достигли $9,3 млрд. К тому же на протяжении всего прошлого года крупные инвесторы нередко выкупали большие объемы криптовалют при падении рынка. И дальнейшее снижение стоимости даст им повод «приобрести их по наиболее выгодным ценам», считает эксперт. В результате господин Кивкулис не исключает даже восстановления котировок биткойна до исторических максимумов уже к середине года.