Bloomberg: газ в Европе дешевеет из-за наплыва СПГ из США

Согласно данным операторов, собранным агентством, потоки на терминалах сжиженного природного газа в северо-западной Европе находятся на максимальном уровне с декабря 2019-го. Отмечается, что поставки СПГ помогают компенсировать «ограниченный» экспорт из России. Рекордный рост цен на газ в Европе в декабре заставил трейдеров, доставляющих СПГ в Азию, перенаправлять танкеры в европейские порты.
По подсчетам эксперта аналитической компании ICIS Тома Марзек-Мансера, в ближайшие две недели в Западную Европу из США прибудет 5,5 млрд куб. м СПГ в дополнение к 3,5 млрд кубометров, которые уже были поставлены в начале года. Таким образом, январь может стать рекордным месяцем для поставок американского топлива. При этом, пишет Bloomberg, в феврале на рынке СПГ будет наблюдаться традиционная азиатская премия, а в марте и апреле она вновь сменится на европейскую.
Стоимость природного газа на европейском рынке снизилась в конце декабря на фоне новостей о прибытии танкеров с СПГ, возобновления ветрогенерации и потепления в регионе. По состоянию на понедельник, 10 января, ближайшие газовые фьючерсы (с поставкой в феврале) торгуются в районе $1000 за тысячу кубометров после того, как 21 декабря был установлен рекорд за всю историю торгов — $2200 за 1000 куб. м.