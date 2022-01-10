Россия сократила долю доллара в международных резервах

Банк России за год — с 30 июня 2020 года по 30 июня 2021-го — снизил долю доллара США в международных резервах страны, следует из обзора регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте. Она сократилась с 22,2 до 16,4%.
Доля золота снизилась с 22,9 до 21,7%. В то же время доля других валют, напротив, увеличилась:
В июне 2020 года, как следует из предыдущего обзора ЦБ, золото впервые в истории по своей стоимости обошло доллар в резервах России, таким образом поднявшись на вторую строчку в их составе. Первое место, как и сейчас, занимал евро.
При этом еще в конце марта 2020-го доля золота в российских резервах составляла 20,8%, а доллара — 23,7%. До марта 2018 года регулятор держал в долларах 43−48% своих активов. ЦБ начал перекладывать их в евро и юани после ужесточения американских санкций.
Международные резервы России под управлением ЦБ традиционно делятся на часть, которой распоряжается Минфин (ликвидные средства Фонда национального благосостояния, размещенные в Банке России, плюс валюта, которую ведомство купило на рынке, но еще не успело зачислить в ФНБ), и остальные резервы, которыми Банк России управляет по собственному усмотрению. По состоянию на конец июня 2021 года ликвидная часть ФНБ составляла эквивалент $114,9 млрд, сообщал Минфин, и еще около $8,2 млрд иностранной валюты было закуплено Минфином до объявления о выводе доллара из состава ФНБ, из них примерно $3 млрд приходилось собственно на доллары. Но на конец июня выход из доллара в ФНБ еще не был завершен — там оставалось $3,4 млрд, или 2,9% ликвидной части (все необходимые конверсионные операции были завершены 5 июля, заявлял Минфин).
Соответственно, из опубликованных данных ЦБ следует, что в составе общих международных резервов (средства Минфина плюс средства ЦБ) на доллар на конец июня 2021 года приходилось 16,4%, или $96 млрд. Комбинируя более ранние данные Минфина и свежие данные ЦБ, можно приблизительно рассчитать, что в составе собственных резервов Банка России на середину 2021 года (примерно $460 млрд) доллар занимал долю около 19%.
ЦБ не планирует полностью отказываться от доллара в своих резервах, говорила в июне председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Несмотря на санкционные риски (так, CNN в январе 2022 года сообщил, что в случае «вторжения» России на Украину потенциальные новые ограничения могут затронуть российский ЦБ), доллар в резервах необходим для поддержания финансовой стабильности с учетом все еще высокой доли американской валюты во внешнеторговых расчетах России и его фундаментальной роли в финансовых потоках, писал директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.