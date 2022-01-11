Мировые цены на продовольствие выросли за год более чем на четверть

Цены на продовольствие по итогам прошлого года выросли на 28,1%, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта, тогда как на конец декабря — 133,7 пункта, это на 0,9% меньше, чем в ноябре, но все еще на 23,1% выше, чем в декабре прошлого года. В ФАО предупреждают, что с учетом «высоких издержек, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий» рынок вряд ли стабилизируется и в этом году.
Цены на злаковые культуры выросли за год на 27,2%, до 131,2 пункта, это самый высокий среднегодовой показатель с 2012 года, в том числе стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно, такой рост был связан не только с увеличением спроса, но и ограничениями со стороны предложения. Рис стал единственной культурой, стоимость которой за год снизилась — на 4%, — возросшая конкуренция между производителями компенсировала эффект от роста транспортных издержек.
Самый высокий рост показали растительные масла и сахар.
Субиндекс стоимости первых увеличился на 65,8%, до 164,8 пункта, это рекордный уровень цен для среднегодового показателя. В декабре показатель составил 178,5 пункта, но это на 6,1 пункта (или 3,3%) меньше, чем в декабре. Сахар же в мире в прошлом году подорожал на 37,5%, до 109,3 пункта, это самое высокое значение с 2016 года.
Субиндекс молочных продуктов за год вырос на 16,9%, до 119 пунктов, здесь росту цен способствовало повышение потребления и импорта азиатскими странами, в декабре же показатель увеличился на 2,3 пункта (1,8%), до 128,2 пункта. Тогда как цены на мясо в мире в прошлом году выросли на 12,7%, до 107,6 пункта. Сильнее всего подорожала баранина, за ней — говядина и курятина. В декабре стоимость мяса почти не изменилась, составив 111,3 пункта.
Последний столь значительный всплеск цен пришелся на 2011−2013 годы, тогда общий индекс достигал 131,9 пункта, но рост был связан в первую очередь с удорожанием зерна. Теперь же к повышению привели не только колебания спроса, но и увеличение общих для производителей издержек, в том числе на энергоносители и транспортировку, в прошлом сентябре стоимость фрахта превышала показатели до пандемии в шесть-семь раз, считали в Euler Hermes. Существенным фактором стали и сложности с урожаем пшеницы, а также централизованные закупки в резервы.
В России продовольственные товары за год подорожали на 10,62% на фоне снижения в прошлом году сельхозпроизводства, по оценке Минсельхоза, на 2% впервые с 2018 года. Всего, по оценке Росстата, годовая инфляция в РФ в 2021 году составила 8,39%, непродовольственные товары подорожали на 8,58% (цены на услуги росли ниже общей инфляции). Прямое сопоставление продовольственной инфляции по ФАО и в РФ невозможно, но она в России выглядит ниже среднемировой, при этом в ЦБ РФ отмечают, что именно продовольствие внесло основной вклад в ускоренный рост розничных цен в России в 2021 году.
Кроме того, «большая часть отклонения годовой инфляции от 4% приходится на восемь крупных товарных групп: плодоовощную продукцию, яйца, молочную, мясную, рыбную продукцию, продукты переработки зерна (хлеб, макароны, крупы), мебель и стройматериалы, легковые автомобили», отмечается в обзоре инфляции регулятора за ноябрь 2021 года.
В ЦБ объясняли бурный рост продовольственных цен растущими затратами производителей в сельском хозяйстве и пищевой промышленности (на основное сырье и материалы, транспортировку, упаковку) и ростом мировых цен на продовольствие.
Аналитики всегда отмечают, что быстрое удорожание продуктов питания особенно негативно сказывается на восприятии инфляции домохозяйствами и их инфляционных ожиданиях. Как ранее заявляла и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, показатель по итогам года во многом будет зависеть от того, что будет происходить в сельском хозяйстве. В декабре по сравнению с ноябрем продовольствие подорожало, по данным Росстата, на 1,36% против 1,3% и 2,4% в предыдущие два месяца. По данным декабрьских опросов ЦБ, агрокомпании ожидали самого значительного роста цен в ближайшие три месяца.
Татьяна Едовина, Алексей Шаповалов
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