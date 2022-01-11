В Казахстане компании обяжут «отдать должное народу»

Компании Казахстана должны воздать должное народу и начать ему помогать, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, его слова приводит Orda.kz.
Он указал, что «благодаря» бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву в республике образовалась «группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам».
«Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сказал глава государства.
Токаев поручил правительству определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд, создать который власти страны решили в начале года. По его словам, он также ожидает участия и от тех, кто, «фактически обладая огромными средствами, находится в тени».
Речь идет о фонде «Народу Казахстана». Как пояснил Токаев, «это не фонд президента или правительства, или какого-либо другого госоргана», а фонд для всех казахстанцев. «Он не будет функционировать при администрации или правительстве. Будет создан авторитетный наблюдательный совет. Назначен честный, ответственный руководитель», — рассказал глава государства.
Президент пообещал обеспечить прозрачность деятельности фонда, его подотчетность и подконтрольность обществу. Он займется решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, финансировать его будут за счет государственных и частных средств. Образовать фонд Токаев поручил на фоне беспорядков в стране, вспыхнувших в начале года. Тогда же он предложил ввести государственное регулирование цен на социально значимые продукты и на автомобильное топливо.
Кроме того, Токаев раскритиковал работу Банка развития Казахстана, который, по его словам, «превратился в личный банк для избранного круга лиц», и поручил его реформировать.
Протесты в Казахстане начались 2 января из-за подорожания сжиженного газа. Впоследствии они переросли в столкновения с силовиками и погромы. Основные беспорядки произошли в Алма-Ате.
Руководство страны ввело чрезвычайное положение и попросило о помощи страны Организации Договора о коллективной безопасности. Те послали в республику миротворческие силы. 11 января Токаев объявил о попытке государственного переворота и развязывании «террористической войны» в стране. Ущерб он оценил в $2−3 млрд.