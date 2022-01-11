16:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Жилой небоскреб Millenium Tower в Сан-Франциско накренился на 66 см
Жилой небоскреб Millenium Tower с квартирами класса «люкс» в Сан-Франциско опускается и отклоняется от центральной оси.
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С момента постройки в 2006 году он накренился уже на 66 см, и остановить этот процесс пока не удается, несмотря на ремонтные работы стоимостью $100 млн, сообщает NBC. Инженерные службы, проводящие работы по укреплению фундамента, сообщают, что здание кренится на 7,5 см в год.
Первые апартаменты в Millenium Tower начали продавать в 2009 году. Небоскреб, построенный в финансовом центре Сан-Франциско, был разрекламирован как самое высокое жилое здание в городе с большим бассейном, винным погребом и другими удобствами, и квартиры в нем были быстро раскуплены обеспеченными людьми, включая спортсменов, художников и сотрудников Google. Здания такого рода обычно долго оседают, и, согласно строительной документации, Millenium Tower должен была опуститься максимум на 14 см к 2028 году. Однако уже к 2009 году, то есть за три года с момента постройки, небоскреб осел на 40 см. При этом оседает здание неравномерно и постепенно кренится в одну сторону, и особенно активно оно оседало и кренилось в прошлом году, когда владельцы здания развернули работы по укреплению фундамента. За время работ небоскреб осел на 10 см и накренился на 5 см.
Жильцы здания узнали о проблеме, только когда начались ремонтные работы. Многие из них подали иски с требованием компенсации, поскольку их квартиры, некоторые из которых были куплены за $5 млн, теперь не стоят ничего. Между тем инженеры предупреждают, что если крен будет развиваться такими же темпами, очень скоро будет достигнут максимальный показатель 100 см, когда внутренние системы здания, включая канализацию, водопровод и лифты, просто откажут. Инженеры настаивают на том, что необходимо максимально быстро установить в основании здания 18 стальных опор, которые помогут остановить движение небоскреба. На данный момент специалисты уверены, что жить в Millenium Tower пока безопасно.
Алена Миклашевская