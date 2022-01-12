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01:14 (мск), источник: Известия

Треть регионов улучшили инвестиционную привлекательность в 2021 году

Несмотря на пандемию, почти треть российских регионов смогла улучшить свою инвестиционную привлекательность в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Это стало рекордом как минимум с 2017 года, следует из ежегодной оценки НРА (есть в распоряжении «Известий»).

Источник: Известия

При этом бенефициарами коронавирусного кризиса стали «ресурсные» субъекты. Повысить свои позиции в рейтинге удалось 23 регионам, значительную долю которых составляют северные и дальневосточные (например, Мурманская и Амурская области, Чукотский АО, Якутия, Приморский край), чья экономика основана на добыче и переработке полезных ископаемых.

Впрочем, позитивную динамику показали и несырьевые субъекты — например, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Этим северокавказским регионам удалось сделать шаг вперед за счет создания минимально необходимой инфраструктуры для инвесторов, улучшения бизнес-климата, снижения рисков ведения предпринимательства.

Среди регионов, которым удалось улучшить свою инвестиционную привлекательность, также оказались Алтайский край, Крым и Севастополь, Волгоградская и Орловская области, Краснодарский край, Северная Осетия, а также Брянская и Костромская области, Еврейская АО и Забайкальский край.

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