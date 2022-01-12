Ритейлеры обещают не увеличивать свой процент по базовым продуктам

Сразу два крупнейших ритейлера — X5 Group и «Магнит» — уведомили ФАС об ограничении наценки не более чем на 10% на социально значимые продовольственные товары, сообщили «Ъ» в этих компаниях. В X5 уточнили, что ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети.
Список конкретных товаров будет определяться ежемесячно, добавили в группе.
В «Магните» сообщили «Ъ», что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов, включая вермишель, овощи из «борщевого набора», хлеб, молоко, сливочное масло, гречневую крупу.
Оба ритейлера готовы удерживать планку наценки в течение 2022 года.
В ФАС подтвердили «Ъ» получение предложения от X5 Group, «Магнита» и «Бристоля» (там не удалось получить оперативно комментарий). «Сейчас они изучаются», — добавили в службе. «Мы обсуждали с сетями возможность установления максимальной наценки на базовые товары на уровне не более 10%», — заявил «Ъ» замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Он добавил, что в 2021 году, по данным Росстата, средняя надбавка на эти товары в сетях не превышала 15−16%.
В то же время, отметили в ФАС, в ходе еженедельного мониторинга в некоторых сетях служба по-прежнему выявляет завышение наценок в том числе на социально значимые товары, поэтому ведомство предложило ритейлерам проработать механизмы «ответственного ценообразования».
В X5 Group согласны, что эффект от инициативы будет заметным, «если к ней присоединятся другие ритейлеры, а также производители и поставщики». В «Ашане» сообщили, что сейчас применяют минимальную наценку на ряд базовых продуктов, а некоторые товары продают дешевле закупочной стоимости. Но там не стали комментировать предложение X5. В «Ленте» и Metro комментарий не предоставили.
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ, в июне 2021 года сказал: «Заигрываться в эту историю (с регулированием цен на продукты.— “Ъ”) не нужно».
По предварительным данным Росстата, в 2021 году заметнее всего — на 10,6% — подорожали продукты питания. Это стало одной из причин высокой инфляции в стране, которая по итогам прошлого года достигла 8,39% против 4,91% в 2020 году.
Такая ситуация вынудила власти обратить внимание на ценообразование ритейлеров.
В августе ФАС начала проверку крупных ритейлеров на предмет сговора, «последствием которого может являться рост и поддержание (высоких.— “Ъ”) цен». Но в конце года служба заявила, что не обнаружила сговора. Тогда же ФАС договорилась с сетями о предоставлении ими информации о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок.
Исполнительный директор «Руспродсоюза» (объединяет крупных производителей продуктов) Дмитрий Востриков положительно оценивает самоограничения ритейла по наценкам, но добавляет, что надбавки на товары первой цены и так минимальны. «Это происходит за счет того, что ритейлеры вынуждают снижать закупочные цены производителей, которым из-за этого зачастую приходится работать в минус», — говорит он.
Наценки на товары в рознице различаются и могут составлять от 3% до 50%, говорит старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.
Он называет попытку ритейлеров ограничить наценку до 10% на базовые продукты игрой на опережение.
Сети все равно имеют минимальную наценку на товары первой цены, соглашается эксперт, но такими инициативами они идут навстречу регулятору и гражданам. «Власти получают хорошую возможность минимизировать цены на самый доступный товар для самых уязвимых категорий граждан, а ритейлеры — дополнительный трафик», — рассуждает он.
Господин Ибрагимов сомневается, что ограничение наценки заметно скажется на финансовых показателях сетей. Но, возражает гендиректор Infoline Иван Федяков, если крупнейшие сети могут пожертвовать частью маржи, то небольшие ритейлеры «с такой наценкой не выживут».
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