12:17 (мск), источник: © РИА Новости
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента.
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«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде “Единой России” летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции… На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», —сказал он.
По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4%.
Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.
Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.
С Нового года для некоторых категорий неработающих пенсионеров изменятся условия надбавки к пенсии. Бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее такие граждане для получения надбавки должны были проживать в сельской местности.