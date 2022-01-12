Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 12 январяОснование Королевского Астрономического общества, начало операции "Искра", запрет Компартии в Румынии и другие события этого дня
Фоторепортажи
40Кого мы потеряли в 2021 году
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
12:17 (мск), источник: © РИА Новости

Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента.

Источник: © РИА Новости

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде “Единой России” летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции… На 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», —сказал он.

Новость
Путин предупредил о новых вспышках коронавируса

По словам главы государства, сейчас темпы роста цен составляют 8,4%.

Президент также обратился к правительству с просьбой провести все необходимые процедуры как можно скорее.

Как заявила глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко, сенаторы поддержат поручение Путина и оперативно рассмотрят соответствующий законопроект.

С Нового года для некоторых категорий неработающих пенсионеров изменятся условия надбавки к пенсии. Бонус смогут получать те, кто до 1992 года работал в колхозах, совхозах, на машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, в крестьянских хозяйствах и сельскохозяйственных артелях. Ранее такие граждане для получения надбавки должны были проживать в сельской местности.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер глава Европарламента
На Украине испугались 'неприятного звоночка' на переговорах России и США
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь