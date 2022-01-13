Минтруд назвал регионы-лидеры по удаленке

В ведомстве добавили, что такой формат занятости наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также на железнодорожном транспорте — в сфере логистики пассажирских перевозок.
Стоит отметить, что в конце ноября 2020 года на удаленке трудились 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве. В апреле 2021 года в Минтруде «Известиям» говорили о более 3 млн человек (6% от общего числа работников).
В июне этот показатель составлял почти 3 млн. Примерно о такой же цифре в начале сентября заявлял и глава Минтруда Антон Котяков, а в ноябре «Известиям» в министерстве сообщали о 5% работников, задействованных в режиме дистанционки.
Удаленный режим занятости открыл широкие возможности для непрерывной профессиональной деятельности женщин с детьми, граждан с ограниченными возможностями и жителей отдаленных территорий, рассказала «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) удаленный формат считают выгодным и для работодателей, и для сотрудников.