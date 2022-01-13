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06:21 (мск), источник: Известия

Минтруд назвал регионы-лидеры по удаленке

В топ регионов по распространению удаленного режима входят Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирская области, сообщили «Известиям» в Минтруде. Там также отметили, что России почти 5% сотрудников работают на дистанционке (по состоянию на 10 января), ссылаясь на данные оперативного мониторинга портала «Работа в России».

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Источник: Известия

В ведомстве добавили, что такой формат занятости наиболее активно используется в финансовых и образовательных организациях, в разработке компьютерного программного обеспечения, а также на железнодорожном транспорте — в сфере логистики пассажирских перевозок.

Стоит отметить, что в конце ноября 2020 года на удаленке трудились 6,5% трудоспособного населения, что составляло 3,7 млн человек, сообщали ранее в ведомстве. В апреле 2021 года в Минтруде «Известиям» говорили о более 3 млн человек (6% от общего числа работников).

В июне этот показатель составлял почти 3 млн. Примерно о такой же цифре в начале сентября заявлял и глава Минтруда Антон Котяков, а в ноябре «Известиям» в министерстве сообщали о 5% работников, задействованных в режиме дистанционки.

Удаленный режим занятости открыл широкие возможности для непрерывной профессиональной деятельности женщин с детьми, граждан с ограниченными возможностями и жителей отдаленных территорий, рассказала «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) удаленный формат считают выгодным и для работодателей, и для сотрудников.

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