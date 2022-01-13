Кудрин назвал уровень жизни в России на 20% выше, чем при СССР

Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.
«В 2003—2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — сказал он.
По словам Кудрина, в 1990-е и начале 2000-х годов в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой.
В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире.
Алексей Кудринглава Счетной палаты
Он также отметил, что подобная быстрая трансформация является успехом для страны.
Ранее Кудрин говорил, что одной из причин развала СССР стала «затяжка» в проведении реформ и перестройке плановой экономики. По его словам, так называемый экономический застой 1970-х стал прологом к тому, что Советский Союз переставал быть центром притяжения, роста уровня жизни и терял экономическую привлекательность.
В апреле прошлого года Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основании данных Росстата составил рейтинг регионов России с самым высоким уровнем жизни. Показателями оценки стали девять критериев, в том числе среднемесячная зарплата в регионе, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и т. д. Так, первое место по экономическому развитию заняла Москва. Далее шли Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
В Счетной палате также отмечали неэффективность развития малых городов в современной России. По данным ведомства, несмотря на 15 млрд руб. субсидий с 2018 года, «социально-экономический эффект от их реализации в полном объеме не достигнут». Палата назвала среди основных причин отсутствие должного контроля и несовершенство нормативного регулирования, недостаточно качественную работу самих субъектов и муниципальных образований.