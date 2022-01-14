01:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Инфляция коррупции
Рост цен беспокоит российский бизнес сильнее, чем проблемы с правоохранителями.
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Рост цен стал главным сдерживающим фактором для развития бизнеса в последний год, следует из подготовленного для президента отчета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о деловом климате. Хотя инфляционный всплеск обеспечил получение сверхприбылей, что вылилось в расширение инвестиционных планов компаний, динамика цен вытеснила даже системные проблемы — правосудия и коррупции в госорганах. Остались ли проблемы во взаимоотношениях с государством теми же самыми, но утратили важность на фоне инфляции, или же они действительно ослабли, точно неизвестно — но опрос фиксирует, что взаимодействие компаний с государством становится прозрачнее и понятнее.
Деловой климат после провала «ковидного» года восстановился в 2021 году, вернувшись к докризисному уровню, следует из доклада РСПП. Четверть компаний снова почувствовали улучшение состояния деловой среды, треть — ухудшение, для 38% опрошенных за год ничего не изменилось.
Последний доклад РСПП о состоянии делового климата в 2018—2021 годах в отличие от прежних опросов позволяет зафиксировать мнение российских компаний об изменении условий ведения бизнеса как на коротком горизонте четырех лет, так и длинном — за 30 лет существования РСПП, а также реализации рыночных реформ. Документ готовился для президента к итоговому съезду союза в декабре 2021 года и не публиковался, часть оценок глава РСПП Александр Шохин представил вчера на Гайдаровском форуме при обсуждении итогов рыночных реформ.
Наиболее острой проблемой, по мнению крупного бизнеса, стал рост цен производителей — в течение 2021 года 80% компаний-членов РСПП указывали, что цены закупки продолжают расти (металлургическая, химическая продукция, стройматериалы). В результате о том, что инфляция мешала предпринимательской деятельности, сообщили 60% компаний против 29% и 43% в 2019—2020 годах. Впрочем, рост цен обеспечил резкий рост прибылей компаний, что повлияло на инвестиционную активность: 44% предпринимателей сообщили о крупных вложениях в 2021 году (36% в 2020-м), при этом отказались от инвестиций лишь 16% (22%).
Инфляция оставалась в первой тройке главных ограничений деятельности российских компаний почти ежегодно по результатам опросов РСПП в 2007—2017 годах, однако в этом году скачки цен вытеснили системные проблемы, отмечают авторы доклада.
Речь идет о снижении спроса, недобросовестной конкуренции, неэффективной судебной системе, сложностях с доступом к кредитным ресурсам и коррупции в органах власти. Снижение спроса в 2021 году оказалось главной проблемой для 18% компаний (30% и 35% в 2019—2020 годах), недоступность финансирования — для 8% (16% и 17%), избыточно высокие налоги — для 37% (51% и 41%).
Проблемы взаимодействия бизнеса с государством в последний год упоминались компаниями гораздо реже. На коррупцию жаловались 5% компаний, тогда как в 2018 и 2020 годах пятая часть опрошенных; за год вдвое снизилась доля недовольных эффективностью судебной системы (10%). Чрезмерное контрольно-надзорное давление беспокоит 28% респондентов — ранее показатель колебался на уровне 34−35%; пока незначительно снизилась значимость административных барьеров: с 23% до 20%.
Опрос РСПП предполагает множественный выбор, позволяющий в теории респондентам сохранять «прошлогоднего уровня» недовольство правоохранителями «не в ущерб» новой угрозе, инфляции — при этом психологической ловушки, в которой на фоне инфляции коррупция в тех же масштабах выглядит гораздо менее важной, избежать сложно.
Причина снижения дискомфорта во многом объясняется оперативной перестройкой процессов в условиях коронавируса (тесная коммуникация с бизнесом при разработке антикризисных мер, моратории на проверки контролеров, снижение административной нагрузки), так и реализацией системных реформ.
Речь идет о реформе контрольно-надзорной деятельности, а также точечных решениях (расширение налогового мониторинга для сокращения контактов с контролерами), а также реформе госуправления в целом — тотальная цифровизация как внутренних процессов, так и коммуникации с контрагентами государства (государство как сервис, доказательная госполитика, предполагающая создание и подбор мер господдержки на основе данных о компаниях). На горизонте 30 лет около 70% компаний уверены, что отношения с государством стали конструктивными, неперсонализированными и более прозрачными, в том числе благодаря постепенному переходу в цифровой формат.
Впрочем, для части предпринимателей повышение прозрачности коммуникации с государством может осложнить лоббирование интересов. Коррупционные издержки по отношению к прибылям крупных компаний незначительны, а около четверти респондентов в опросе РСПП по-прежнему считают нелегальные методы взаимодействия с государством более эффективными, чем легальное лоббистское взаимодействие, — а, чтобы не ходить далеко, примером является тот же самый РСПП.
Диана Галиева, Дмитрий Бутрин