11:32 (мск), источник: РБК
Цены на газ в Европе подскочили более чем на 10%
Газ в Европе опять пошел в рост после снижения цен перед Новым годом.
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Биржевые цены на природный газ в Европе утром в пятницу, 14 января, подскочили более чем на 10%, превысив отметку $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Стоимость январского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла €95 за МВт·ч, что составляет более $1143 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу, следует из данных биржи ICE.
Цены на газ в Европе 21 декабря 2021 года достигли исторического максимума в $2190,4 за 1 тыс. куб. м, после чего перешли к снижению. В последние дни прошлого года цена январских фьючерсов упала вдвое — до $1020 на 30 декабря.
Прошлогодний рост цен на газ аналитики связывали с несколькими факторами, в числе которых низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, высокий спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, неопределенность с газопроводом «Северный поток-2» и погодный фактор — наступление аномальных холодов.
«Газпром» 12 января сообщил, что отбор из подземных газовых хранилищ (ПГХ) Европы уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году. «Запасы газа в европейских ПГХ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений», — говорилось в сообщении.