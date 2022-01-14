Глава ЦБ назвала главные вызовы для экономики России

Дефицит рабочей силы и мотивация для частных инвесторов — главные вызовы для экономики России. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.
«У нас два вызова: рынок труда, и мы видим дефицит рабочей силы, и мотивация для частных инвесторов», — сказала глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, в профессиональном сообществе и бизнес-среде бытует мнение о недостаточности совершаемых частных инвестиций, но проблема заключается не в ставках, а в желании брать на себя ответственность и риск.
Глава ЦБ уточнила, что в скором времени страна столкнется с ESG-переходом (к принципам ведения бизнеса, учитывающим экологический, социальный и управленческий аспекты), характерным для экономики многих стран.
«Мы должны к нему готовиться. Он показывает, что риски для инвестиций в мире растут», — заключила она.
Президент России Владимир Путин ранее также отмечал, что в стране из-за демографических проблем существует дефицит рабочей силы. По его словам, населения 146 млн человек для «такой огромной территории» недостаточно, поскольку лишь около 81 млн россиян находятся в работоспособном возрасте. «Мы должны серьезно увеличить это к 2024−2030 году. Это один из факторов экономического роста», — добавил Путин.
Накануне аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основании данных Росстата опубликовала исследование, согласно которому в России в период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года число трудящихся россиян в возрасте от 20 до 29 лет сократилось на 460,5 тыс. человек. Общее количество работающих во всех возрастных группах за тот же период увеличилось на 1,84 млн, до 72,3 млн человек. Тенденция к сокращению численности молодых работников в стране наблюдается с начала 2010-х — в это время представители поколения 1980-х стали выбывать из группы 20−29-летних, отметили аналитики.
В декабре глава Счетной палаты России Алексей Кудрин говорил, что самым большим вызовом для российской экономики служит переход к углеродной нейтральности. По его словам, нынешний уровень благосостояния России достигнут в том числе благодаря добыче нефти. «Нам теперь придется в рамках вот этой новой политики заместить в значительной степени — не полностью, еще десятки лет потребуются углеводороды, но частично заместить промышленными товарами и услугами», — отметил он.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов предупреждал, что глобальный энергопереход обойдется России примерно в 90 трлн руб. и займет 28 лет. «Это означает 3,2 трлн в год. То есть речь идет о менее чем 3% ВВП», — указывал политик.