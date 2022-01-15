Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Короля Нидерландов вынудили отказаться от золотой каретыОна напоминает о колониальном прошлом страны
Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
17:13 (мск), источник: ТАСС

Кабмин до 10 мая представит предложения по созданию ж/д-маршрута до Баренцева моря

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 мая представить предложения по созданию ж/д-маршрута до Баренцева моря в районе бухты реки Индиги. Перечень поручений главы государства по вопросам развития транспорта опубликован в субботу на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — говорится в поручении.

Срок исполнения установлен до 10 мая 2022 года.

8 сентября владелец корпорации AEON Роман Троценко сообщил ТАСС, что строительство глубоководного морского порта в районе поселка Индига в Ненецком автономном округе может начаться во второй половине 2024 года. Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может превысить 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн.

Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага. Для проекта также требуется строительство железной дороги Сосногорск — Индига (часть проекта «Баренцкомур»).

Проект «Баренцкомур», предполагающий строительство железнодорожной магистрали Сосногорск — Индига, которая соединит Индигу, Сосногорск, Троицко-Печорск, Полуночное и Сургут, закреплен в Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ и в стратегии развития соседнего с Коми Ненецкого автономного округа до 2030 года.

 Ясно, что выбор, который сделает Путин, будет иметь колоссальное прецедентное значение
Кого мы потеряли в 2021 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь