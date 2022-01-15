Кабмин до 10 мая представит предложения по созданию ж/д-маршрута до Баренцева моря

«Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — говорится в поручении.
Срок исполнения установлен до 10 мая 2022 года.
8 сентября владелец корпорации AEON Роман Троценко сообщил ТАСС, что строительство глубоководного морского порта в районе поселка Индига в Ненецком автономном округе может начаться во второй половине 2024 года. Проект по строительству порта, общая сумма инвестиций в который может превысить 300 млрд рублей, реализует корпорация АЕОН. Будет создан новый морской порт общим объемом операций, перевалки грузов в 80 млн тонн.
Часть этих грузов будет приходиться на Японию, поскольку порт будет спроектирован и построен прежде всего для обработки таких грузов, как коксующийся уголь, древесина, удобрения и химические продукты, бумага. Для проекта также требуется строительство железной дороги Сосногорск — Индига (часть проекта «Баренцкомур»).
Проект «Баренцкомур», предполагающий строительство железнодорожной магистрали Сосногорск — Индига, которая соединит Индигу, Сосногорск, Троицко-Печорск, Полуночное и Сургут, закреплен в Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ и в стратегии развития соседнего с Коми Ненецкого автономного округа до 2030 года.