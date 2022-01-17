Российский фондовый рынок вновь падает

Национальная валюта также слабеет: доллар стоит 76,5 ₽ (+0,33 коп. выше закрытия 14 января), евро торгуется по 87,4 ₽ (+0,5 коп.).
Сильнее всего распродают бумаги банков: депозитарные расписки TCS Group падают на 7%, акции Сбербанка теряют 2,5%, ВТБ — 0,95%. Среди голубых фишек на 2,1−1,7% падают бумаги «Полюса», «Газпрома» и «Новатэка».
Но есть и те бумаги, которые идут против общей динамики: на 1−0,3% растут бумаги «Татнефти», «Яндекса», «Сургутнефтезага» и «Магнита».
В четверг, 13 января, динамика падения российского фондового рынка оказалась сильнейшей с весны 2020 г. Распродажи продолжились и на следующий день, 14 января. Индекс Мосбиржи в течение дня падал на 3,5%, его долларовый аналог РТС — почти на 5%. По итогам основных торгов индексы немного скорректировались и завершили неделю падением на 2%.
Сейчас складывается ситуация, когда редко кто может быть уверен в какой-то конкретной динамике рынка, считает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Индекс МосБиржи главным образом движим геополитическим фоном. А если быть точнее, то участников рынка смущает фактор неопределенности, считает эксперт: инвесторы не понимают, какие следующие шаги предпримут Россия и западные страны, будет ли продолжение диалога и переговоров, что будет с угрозами санкций и т. д. Все это мешает формированию полноценного восходящего тренда на российском рынке акций, говорит Карпунин: инвесторам необходима хотя какая-то определенность в ближайшем будущем.
Кремль на этой неделе ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по безопасности, которые были озвучены на минувшей неделе в ходе переговоров. Замглавы МИДа Сергей Рябков по итогам переговоров заявил, что отказ Вашингтона от ключевых требований в области безопасности (отказ обещать, что Украина не будет членом НАТО) завел переговоры в тупик.
Более того, 16 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью CNN, что санкции против России, которые рассматривают США в случае российского вторжения на Украину, могут привести к полному прекращению отношений между странами, «что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона».
Основным фактором, продолжающим довлеть на российский фондовый рынок, будут оставаться геополитические риски, связанные с санкционной риторикой, отсутствием какого либо прогресса между Россией и Западом, согласен главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.
При условии снижения интенсивности заявлений с обеих сторон, российский рынок может иметь шансы на восстановление.
В дополнение к благоприятной ценовой конъюнктуре по нефти, российский рынок торгуется сейчас на уровнях, близких к январю 2015 г., когда нефтяная конъюнктура была немного хуже и геополитические риски — выше.
Наиболее пострадавшие акции — банковского сектора и розничной торговли (особенно интернет-сегмента) — выглядят сильно перепроданными, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин, но для смены динамики нужны положительные новости из области внешней политики, которых пока нет.
Акции экспортеров (нефтегаз, металлурги, угольщики, удобрения) в меньшей степени подвержены распродажам, поскольку внешний негатив сглаживается положительным эффектом от высоких цен на сырьевые товары и относительно слабым курсом рубля, добавляет Карпунин.
Российский рынок акций выглядит очень дешевым, особенно учитывая ослабление рубля, бенефициарами которого выступают нефтегазовые компании и другие российские экспортеры, считает Сыроваткин. В пятницу индекс РТС достиг основания восходящего тренда, в котором он находится с марта 2020 г., что создает предпосылки для коррекционного роста в область 1550 пунктов по индексу, считает аналитик.
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