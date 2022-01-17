17:11 (мск), источник: РБК
За время пандемии состояние 10 богатейших людей мира выросло вдвое
Илон Маск и Джефф Безос стали еще богаче, а более 160 млн человек оказались во время пандемии за чертой бедности.
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За время пандемии COVID-19 общее состояние десяти богатейших людей планеты выросло вдвое — с $700 млрд до $1,5 трлн, следует из отчета некоммерческой организации Oxfam.
В список десяти богатейших людей мира, по версии Forbes, входят:
В докладе «Неравенство убивает» эксперты исследовали период с марта 2020 года по ноябрь 2021-го.
По словам исполнительного директора Oxfam International Габриэлы Бухер, сейчас у десяти богатейших людей «в шесть раз больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек». В докладе организации говорится, что, если бы они расходовали по $1 млн в день, самым богатым людям потребовалось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние.
В Евросоюзе и Великобритании состояние миллиардеров увеличилось на €642 млрд (+46%) с начала пандемии. Сейчас 107 самых богатых людей Западной Европы владеют большим состоянием (€1377 млрд), чем 179 млн граждан (€1374 млрд), отмечают аналитики Oxfam.
«Неравенство в таких темпах и масштабах происходит по собственному выбору, а не случайно. Наши экономические структуры не только сделали всех нас незащищенными от пандемии, но и активно позволяют тем, кто уже чрезвычайно богат и могуществен, использовать этот кризис для собственной выгоды», — считает Бухер.
Для изменения ситуации эксперты предлагают облагать большим налогом на капитал самых богатых людей и наиболее прибыльные компании, инвестировать эти средства в здравоохранение и социальную защиту, отказаться от правил интеллектуальной собственности в отношении технологий вакцинации против COVID-19, установить более строгие правовые стандарты для защиты работников и другое.
Расчеты Oxfam основаны на рейтинге миллиардеров Forbes за 2021 год, а также данных Credit Suisse и Всемирного банка.