Ковид бьет по занятости

В новом исследовании Международная организация труда ООН пересмотрела свой предыдущий прогноз о том, что мировой рынок труда почти полностью восстановится после пандемии уже в этом году.
«Глобальные рынки труда восстанавливаются после кризиса гораздо медленнее, чем мы ожидали ранее, — заявил журналистам глава МОТ Гай Райдер. — Мы уже видим потенциально долговременный ущерб рынкам труда, наряду с ростом бедности и неравенства».
В отчете прогнозируется, что количество трудодней в мире сократится на два процента по сравнению с 2019 годом, что эквивалентно сокращению примерно 52 млн рабочих мест. В то же время официальный уровень безработицы в мире остается значительно выше, чем до начала пандемии.
Ожидается, что в этом году 5,9% работников во всем мире, или около 207 млн человек, будут официально зарегистрированы как безработные. Это меньше показателей двух предыдущих лет, но больше, чем 186 млн в 2019 году.
В отчете МОТ говорится, что глобальный уровень безработицы, по прогнозам, останется выше докризисного уровня 5,4%, по крайней мере, до 2023 года. Общее же влияние на занятость значительно больше, чем предполагают эти цифры, поскольку многие люди вообще перестали работать.
В отчете также указывается, что различия в доступе к вакцине и мерах по восстановлению экономики означают, что кризис по-разному влияет на разные группы работников и на разные страны.
Рынки труда в странах с более высоким уровнем дохода восстанавливаются быстрее, хотя некоторые из них теперь начинают сталкиваться с проблемами, связанными с нехваткой рабочей силы, сказал Райдер. Среди этих стран — Великобритания, где ощущает нехватка кадров в некоторых отраслях, и где из-за дефицита рабочей силы компании вынуждены резко поднимать зарплаты для новых работников.