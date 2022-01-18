Глава «Росатома» рассказал о причинах затора в Арктике

Более 20 судов застряли в акватории Северного морского пути (СМП) в конце ноября 2021 года из-за того, как были разделены полномочия по контролю за судами между «Росатомом» и Минтрансом, считает глава атомной монополии Алексей Лихачев.
Как «Росатом» хочет избегать таких заторов в будущем
«Дело в том, что при распределении полномочий по управлению навигацией на Севморпути в 2018 году часть их осталась у Минтранса: речь идет о ФГБУ “Администрация Севморпути”, которая выдает разрешения на проход судов. Но как оказалось, контроль был недостаточным», — сказал Лихачев журналистам, передает корреспондент РБК. Поэтому «Росатом» на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова предложил вновь обсудить распределение полномочий по Севморпути в феврале-марте 2022 года.
«У нас как минимум есть штаб морских операций (в Мурманске). И только глава нашей дирекции СМП Вячеслав Рукша на том совещании [у Белоусова] смог объяснить, где какое судно находится и как его вытаскивать. Мы считаем, что нужно работать на СМП в “одно окно” и в любое время понимать местонахождение судов», — отметил он.
Как «Росатом» и Минтранс поделили СМП
«Росатом» стал инфраструктурным оператором СМП в 2018 году. Годом ранее бывший на тот момент председателем правительства Дмитрий Медведев предложил назначить «Росатом» единым оператором СМП, эту идею поддержал президент Владимир Путин. Предполагалось, что госкорпорация заберет ряд функций от Минтранса и будет отвечать за судоходство, навигацию, порты и энергетику СМП.
Но Минтранс выступил против сокращения своих полномочий, и между госструктурами какое-то время шла борьба за управление СМП. В результате Минтрансу удалось сохранить за собой право выдачи разрешений на проход судов по СМП, на которое претендовал «Росатом». А атомной монополии отошли функции по развитию инфраструктуры на этом маршруте.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в конце прошлого года также заявлял, что создание единого управления СМП может повысить эффективность использования судоходной магистрали. На базе такой единой структуры, по его мнению, могло бы осуществляться прогнозирование погодных, навигационных, ледовых условий, проводиться анализ, в том числе с применением космических данных, современных средств прогнозирования, нейронных сетей, больших данных. Структура также могла бы анализировать оперативную обстановку, планировать работу судов ледокольной проводки, береговое обеспечение, отмечал министр.
РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.
Как более 20 судов оказались заблокированы в Арктике
Президент Владимир Путин 10 ноября на совещании с правительством обратил внимание на проблемы с вывозом грузов на Дальнем Востоке на фоне глобального логистического кризиса. Он потребовал от главы Минтранса Виталия Савельева как можно быстрее «навести порядок» с поставками товаров. Тогда Савельев пообещал принять меры в течение двух недель.
Однако 19 ноября стало известно о том, что проблема не решена, а на СМП, наоборот, случился затор: караван судов с северным завозом был отправлен без ледокольного сопровождения, и они был заблокированы в тяжелых ледовых условиях. «Нас не предупредили, что Администрация СМП дала разрешение на проход целого каравана судов. Ко всему прочему, всех подвел Росгидромет — их прогноз опоздал на две недели», — рассказывает теперь Лихачев.
По его словам, о застрявших судах в «Росатоме» узнавали чуть ли не из СМИ. На момент образования затора в акватории СМП у госкорпорации работали только три ледокола — «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». «Причем [эти] ледоколы тоже не простаивали, нам пришлось договариваться с НОВАТЭКом, “Норникелем” и другими инвесторами [об использовании ледоколов для ликвидации затора], которым тоже нужно было выполнять свои контракты», — отметил Лихачев. «Росатом» завершил операцию по выводу каравана судов 7 декабря.
«Росатом» рассчитывает, что Северный морской путь к 2035 году станет международным и национальным морским транспортным коридором, который будет конкурировать с южным маршрутом через Суэцкий канал за счет скорости доставки грузов. По данным госкорпорации, транзит через СМП из Европы в Азию экономит до 19 дней пути и на 20−25% дешевле, чем текущие евроазиатские ставки фрахта.
К 2024 году грузопоток по этой магистрали должен вырасти более чем вдвое, до 80 млн т в год, согласно майскому указу Путина 2018 года. В 2021 году грузопоток составил 34,85 млн т. Увеличить его планируется за счет проектов НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа (СПГ), «Востокугля» Романа Троценко и нового мегапроекта «Роснефти» «Восток Ойл». А к 2030 году оборот грузов по СМП может увеличиться до 110 млн т, предположил заместитель гендиректора «Росатома» Вячеслав Рукша.
Однако глава «Росатома» неоднократно заявлял о нехватке ледоколов для вывоза всех заявленных грузов: госкорпорации нужно еще шесть ледоколов дополнительно — два атомных серии 22220 мощностью 60 МВт и четыре — на СПГ мощностью 40 МВт.
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