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03:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Правительство меняет порядок подвода электросетей к жилым домам

Правительство меняет подход к строительству электросетей при возведении многоквартирных домов, частично решая таким образом многолетнюю «пограничную» проблему определения судьбы таких объектов. С 2024 года, как сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин, вместо застройщиков заниматься строительством электросетей будут сетевые компании. Участники рынка и эксперты такое решение поддерживают — это позволит снизить количество споров, аварий, а также может способствовать и снижению стоимости жилья.

Источник: РИА "Новости"

Решение проблемы строительства коммунальных сетей застройщиками и дальнейшей судьбы таких объектов сдвинулось с мертвой точки. Как сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, с 2024 года «застройщики будут освобождены от обязанности прокладывать провода» при строительстве многоквартирных домов, а также организовывать их эксплуатацию и обслуживание. По словам премьера, эта функция будет передана «исключительно профильным сетевым компаниям, у которых есть соответствующее оборудование и, конечно, специалисты».

Как отметил вице-премьера Александр Новак, такое решение позволит повысить надежность энергоснабжения граждан и других потребителей, а также исключить в будущем возникновение бесхозных сетей. Упрощаются и процедуры техподключения к электросетям: застройщики при подаче заявки в сетевую организацию могут не представлять правоустанавливающие документы на земельный участок, что сократит процедуру на полгода, а также получат возможность оплаты этой процедуры в рассрочку.

Дискуссия на тему строительства сетей и дальнейшего владения ими, напомним, тянется уже несколько лет — в отношении всех коммунальных сетей.

Проблема в том, что так называемые внутриквартальные сети, созданные застройщиками, как ранее отмечал Минстрой, часто не поставлены на кадастровый учет, право собственности на них не зарегистрировано — и в итоге ответственность за их эксплуатацию фактически никто не несет. Выдвигались различные варианты решения этой проблемы: от продажи застройщиками своих сетей ресурсоснабжающим организациям (РСО) без права последних на отказ до более мягких — с торгами или выкупом сетей муниципалитетом, если РСО не согласились на покупку сетей. Позднее порядок передачи таких сетей на чей-либо баланс предлагалось определить правительству.

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Обнародованное вчера решение участников рынка и экспертов в целом устраивает. Замглавы ассоциации «Совет производителей энергии» Сергей Полянцев его поддерживает: «Если сети будет просто строить застройщик, который может существенно сэкономить на сроках и стоимости их создания, и объект останется у него на балансе, то это потенциальный бесхоз: для застройщика это непрофильный вид бизнеса, у него нет мотивации надлежащим образом его эксплуатировать, и он все равно будет пытаться от него избавиться».

С этим подходом соглашается и член общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин: «Взвешивая за и против, я все-таки за то, чтобы сети до границы дома строили РСО и после этого владели ими и эксплуатировали их. Так будет меньше аварий, проблем и разбирательств». Вопрос уже построенных застройщиками сетей, по его мнению, должен решаться в плоскости определения требований к правообладателям. Сейчас идет дискуссия на эту тему, чтобы «убрать» дробление сетей.

Гендиректор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский отмечает, что проблема заключалась даже не в том, что застройщики самостоятельно строят сети, а в том, что РСО отказываются принимать их на баланс — что также влечет за собой расходы. По его словам, такое снижение нагрузки на застройщиков можно рассматривать и как «рычаг» для сдерживания или хотя бы регулирования цен на жилье — это «маленький шажок в этом направлении».

Евгения Крючкова

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