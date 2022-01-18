Правительство меняет порядок подвода электросетей к жилым домам

Решение проблемы строительства коммунальных сетей застройщиками и дальнейшей судьбы таких объектов сдвинулось с мертвой точки. Как сообщил вчера премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, с 2024 года «застройщики будут освобождены от обязанности прокладывать провода» при строительстве многоквартирных домов, а также организовывать их эксплуатацию и обслуживание. По словам премьера, эта функция будет передана «исключительно профильным сетевым компаниям, у которых есть соответствующее оборудование и, конечно, специалисты».
Как отметил вице-премьера Александр Новак, такое решение позволит повысить надежность энергоснабжения граждан и других потребителей, а также исключить в будущем возникновение бесхозных сетей. Упрощаются и процедуры техподключения к электросетям: застройщики при подаче заявки в сетевую организацию могут не представлять правоустанавливающие документы на земельный участок, что сократит процедуру на полгода, а также получат возможность оплаты этой процедуры в рассрочку.
Дискуссия на тему строительства сетей и дальнейшего владения ими, напомним, тянется уже несколько лет — в отношении всех коммунальных сетей.
Проблема в том, что так называемые внутриквартальные сети, созданные застройщиками, как ранее отмечал Минстрой, часто не поставлены на кадастровый учет, право собственности на них не зарегистрировано — и в итоге ответственность за их эксплуатацию фактически никто не несет. Выдвигались различные варианты решения этой проблемы: от продажи застройщиками своих сетей ресурсоснабжающим организациям (РСО) без права последних на отказ до более мягких — с торгами или выкупом сетей муниципалитетом, если РСО не согласились на покупку сетей. Позднее порядок передачи таких сетей на чей-либо баланс предлагалось определить правительству.
Обнародованное вчера решение участников рынка и экспертов в целом устраивает. Замглавы ассоциации «Совет производителей энергии» Сергей Полянцев его поддерживает: «Если сети будет просто строить застройщик, который может существенно сэкономить на сроках и стоимости их создания, и объект останется у него на балансе, то это потенциальный бесхоз: для застройщика это непрофильный вид бизнеса, у него нет мотивации надлежащим образом его эксплуатировать, и он все равно будет пытаться от него избавиться».
С этим подходом соглашается и член общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин: «Взвешивая за и против, я все-таки за то, чтобы сети до границы дома строили РСО и после этого владели ими и эксплуатировали их. Так будет меньше аварий, проблем и разбирательств». Вопрос уже построенных застройщиками сетей, по его мнению, должен решаться в плоскости определения требований к правообладателям. Сейчас идет дискуссия на эту тему, чтобы «убрать» дробление сетей.
Гендиректор компании «Инвестиционные технологии» Дмитрий Котровский отмечает, что проблема заключалась даже не в том, что застройщики самостоятельно строят сети, а в том, что РСО отказываются принимать их на баланс — что также влечет за собой расходы. По его словам, такое снижение нагрузки на застройщиков можно рассматривать и как «рычаг» для сдерживания или хотя бы регулирования цен на жилье — это «маленький шажок в этом направлении».